صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا قوم کے نام خطاب، سوالیہ پرچہ لیک ہونے کی روک تھام پر اہم بیان
ہمہ جہت ترقی کی بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت ملک کے مستقبل کی بنیاد ہے۔
Published : August 14, 2026 at 9:57 PM IST
نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے جمعہ کو کہا کہ حکومت عوامی امتحانات میں اصلاحات کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے اور ان اصلاحات کا مقصد غیر منصفانہ ذرائع کے استعمال کو مکمل طور پر روکنا اور امتحانی نظام کو نوجوانوں کے لیے زیادہ شفاف اور قابل اعتماد بنانا ہے۔
80 ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے اپنے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ جس طرح حکومت اور معاشرہ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے متحد رہتے ہیں، اسی طرح طلباء کے حال اور مستقبل کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر اور ٹھوس کوششیں کرنی چاہئیں۔
انہوں نے کہا کہ عوامی امتحانات طلباء کے لیے مواقع کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے حکومت ان امتحانات میں اصلاحات کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد عوامی امتحانات میں غیر منصفانہ ذرائع کے استعمال کو مکمل طور پر روکنا ہے، امتحانی نظام کو نوجوانوں کے لیے زیادہ شفاف، محفوظ اور قابل اعتماد بنانا ہے۔
ان کے ریمارکس ملک بھر میں حالیہ جنرل-جی اور طلبہ کے احتجاج کے تناظر میں اہم ہیں، جس میں مسابقتی امتحانات میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے اسکینڈل کے بعد بڑی نظامی تبدیلیوں، فوری تحقیقات اور سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ نوجوان شہریوں میں کاروباری جذبے کو اجاگر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ روزگار کی تلاش کے بجائے روزگار پیدا کرنے کا کلچر اپنا رہے ہیں۔
ہمہ جہت ترقی کی بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت ملک کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے خاندانوں اور معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کھیلوں کو کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت نوجوانوں کی ترقی اور قوم کی تعمیر کے لیے ایک اہم گاڑی قرار دیا۔
صدر مرمو نے ہندوستانی مسلح افواج کی غیر معمولی ہمت کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندھ نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو درستگی کے ساتھ کرنے کی ملک کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور ایک مضبوط پیغام دیا کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار جہاں کہیں بھی چھپے ہوں گے انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
صدر نے انسداد دہشت گردی کے موقف کے مطابق اٹھائے گئے اسٹریٹجک اقدامات پر بھی زور دیا۔ انہوں نے دہشت گرد نیٹ ورکس کو پناہ دینے والے ملک کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے کو قوم بالخصوص کسانوں کے مفاد میں فیصلہ کن قدم قرار دیا۔
مرمو نے دہائیوں کی جدوجہد کے بعد نکسل ازم کے خاتمے کو داخلی سلامتی میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نکسل ازم کئی دہائیوں تک ملک کے لئے ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کو نکسل فری بنانا ایک بڑی کامیابی ہے۔ وہ علاقے جو کبھی نکسل ازم سے متاثر تھے اب جوش و خروش سے بھرے ہوئے ہیں۔
صدر مملکت نے کہا کہ عدالتی نظام میں شامل ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی انصاف سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری خصوصاً پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو برابری کی بنیاد پر وقار کے ساتھ بروقت انصاف ملنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سودیشی تحریک کے دوران وندے ماترم لوگوں کا گانا بن گیا۔