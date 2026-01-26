یوم جمہوریہ کی شام اٹاری۔واہگہ بارڈر پر بیٹنگ ری ٹریٹ کی تقریبات کا اہتمام، بی ایس ایف کے فوجی جوانوں نے بھرا جوش
اٹاری۔واگہہ بارڈر پر 26 جنوری کو ہونے والی بیٹنگ دی ریٹریٹ کی تقریبات خاص ہوتی ہیں۔
Published : January 26, 2026 at 8:16 PM IST
امرتسر: یوم جمہوریہ کے موقع پر امرتسر میں اٹاری واہگہ بارڈر پر بیٹنگ دی ریٹریٹ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فضا حب الوطنی سے معمور تھی۔ جہاں پورا علاقہ "بھارت ماتا کی جئے" اور "وندے ماترم" کے نعروں سے گونج اٹھا، وہیں بی ایس ایف کے بہادر جوانوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔
غور طلب ہے کہ 26 جنوری کو اٹاری بارڈر پر ایک خاص دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن منعقد ہونے والی بیٹنگ دی ریٹریٹ کی تقریب خاص ہوتی ہے کیونکہ اسکول کے بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنس سیاحوں کے لیے ایک خاص توجہ کا باعث ہوتا ہے۔
اٹاری بارڈر پر ہزاروں سیاح "ہندوستان زندہ باد" اور "بھارت ماتا کی جئے" کے نعروں کے ساتھ بی ایس ایف کے بہادر جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اٹاری بارڈر پر جوانوں کی بہادری قابل دید تھی۔ سیاحوں نے ’’بھارت ماتا کی جئے‘‘، ’’وندے ماترم‘‘ اور ’’ہندوستان زندہ باد‘‘ کے نعرے لگائے۔
قابل ذکر ہے کہ اس بار آپریشن سندور کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان دونوں کی جانب سے سرحدی دروازے نہیں کھولے گئے اور نہ ہی مٹھائی کا تبادلہ ہوا۔ اس کے باوجود تقریب کا وقار اور شان و شوکت برقرار رہی۔
بی ایس ایف کے جوانوں نے پورے جوش و جذبے اور نظم و ضبط کے ساتھ پریڈ کی۔ اس سے قبل سرحد پر تعینات فوجیوں کی جانب سے مختلف اسٹنٹس بھی کیے گئے۔ سامعین گیلری میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر طبقہ فکر کے لوگ ترنگا لہراتے ہوئے اور تقریب سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔