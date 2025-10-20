ETV Bharat / bharat

راہول گاندھی اچانک مٹھائی کی دکان پر پہنچے، امرتی اور چنے کے لڈو بنانے میں ہاتھ آزمایا، دیکھیں ویڈیو

راہل گاندھی نے دیوالی کے موقع پر گھنٹے والا مٹھائی کی دکان کا دورہ کیا۔

راہول گاندھی اچانک مئھائی کی دکان پر پہنچے، امرتی اور چنے کے لڈو بنانے میں ہاتھ آزمایا، دیکھیں ویڈیو
راہول گاندھی اچانک مئھائی کی دکان پر پہنچے، امرتی اور چنے کے لڈو بنانے میں ہاتھ آزمایا، دیکھیں ویڈیو (Image Source: X@RahulGandhi)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 5:14 PM IST

|

Updated : October 20, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: کانگریس رہنما راہول گاندھی اچانک ایک مٹھائی کی دکان پر پہنچ گئے۔پرانی دہلی میں ایک مشہور مٹھائی کی دکان کے مالک نے دیوالی کے موقع پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم نے آپ کے خاندان کی کئی نسلوں تک اپنی مٹھائیاں پیش کی ہیں اور اب ہم آپ کی (راہول) کی شادی کے منتظر ہیں۔ مٹھائی کی دکان کے مالک نے کہا کہ راہل گاندھی کو جلد شادی کرنی چاہیے۔

راہل گاندھی نے دیوالی کے موقع پر گھنٹے والا مٹھائی کی دکان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کچھ مٹھائیاں بنانے میں اپنا ہاتھ بھی آزمایا۔ راہل گاندھی نے پیر کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو پوسٹ کیا۔

اس ویڈیو میں مٹھائی کی دکان کے مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، "ہم نے آپ کے دادا (جواہر لعل نہرو)، دادی (اندرا گاندھی)، والد (راجیو گاندھی) اور بہن (پرینکا گاندھی) کی خدمت کی ہے)، اب ہم صرف ایک چیز کا انتظار کرتے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد شادی کر لیں۔ ہم آپ کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ شادی کر لیں۔ آپ بھی اس کے لیے ہم سے مٹھائیاں خرید سکتے ہیں۔"

راہل گاندھی نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور بس مسکرا دیے۔ اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "میں نے پرانی دہلی کی مشہور اور تاریخی گھنٹیوالا مٹھائی کی دکان پر امرتی اور چنے کے آٹے کے لڈو بنانے میں اپنا ہاتھ آزمایا۔ اس صدیوں پرانی، باوقار دکان کی مٹھاس وہی ہے۔ خالص، روایتی اور دل کو گرما دینے والی۔"

وہ کہتے ہیں کہ دیوالی کی حقیقی مٹھاس صرف تھالی میں نہیں بلکہ رشتوں اور معاشرے میں بھی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا، "مجھے بتائیں، آپ اپنی دیوالی کیسے منا رہے ہیں اور اسے خاص بنا رہے ہیں؟"

راہول گاندھی نے ایک اور پوسٹ میں دیوالی مبارک باد پیش کی، گاندھی نے ہم وطنوں کو دیوالی کے مبارک موقع پر مبارکباد دی۔ کانگریس کے سابق صدر نے کہا، ’’ہندوستان خوشیوں کی روشنی سے منور ہو، ہر گھر میں خوشی، خوشحالی اور محبت کی روشنی پھیلے‘‘۔

Last Updated : October 20, 2025 at 5:33 PM IST

TAGGED:

CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI VISITED A SWEET SHOP
LEADER OF OPPOSITION IN LOK SABHA
RAHUL GNADHI WISHED DIWALI
RAHUL GANDHI AT MITHAI SHOP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.