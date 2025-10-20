راہول گاندھی اچانک مٹھائی کی دکان پر پہنچے، امرتی اور چنے کے لڈو بنانے میں ہاتھ آزمایا، دیکھیں ویڈیو
راہل گاندھی نے دیوالی کے موقع پر گھنٹے والا مٹھائی کی دکان کا دورہ کیا۔
Published : October 20, 2025 at 5:14 PM IST|
Updated : October 20, 2025 at 5:33 PM IST
نئی دہلی: کانگریس رہنما راہول گاندھی اچانک ایک مٹھائی کی دکان پر پہنچ گئے۔پرانی دہلی میں ایک مشہور مٹھائی کی دکان کے مالک نے دیوالی کے موقع پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم نے آپ کے خاندان کی کئی نسلوں تک اپنی مٹھائیاں پیش کی ہیں اور اب ہم آپ کی (راہول) کی شادی کے منتظر ہیں۔ مٹھائی کی دکان کے مالک نے کہا کہ راہل گاندھی کو جلد شادی کرنی چاہیے۔
راہل گاندھی نے دیوالی کے موقع پر گھنٹے والا مٹھائی کی دکان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کچھ مٹھائیاں بنانے میں اپنا ہاتھ بھی آزمایا۔ راہل گاندھی نے پیر کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو پوسٹ کیا۔
पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025
सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।
दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ
اس ویڈیو میں مٹھائی کی دکان کے مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، "ہم نے آپ کے دادا (جواہر لعل نہرو)، دادی (اندرا گاندھی)، والد (راجیو گاندھی) اور بہن (پرینکا گاندھی) کی خدمت کی ہے)، اب ہم صرف ایک چیز کا انتظار کرتے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد شادی کر لیں۔ ہم آپ کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ شادی کر لیں۔ آپ بھی اس کے لیے ہم سے مٹھائیاں خرید سکتے ہیں۔"
راہل گاندھی نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور بس مسکرا دیے۔ اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "میں نے پرانی دہلی کی مشہور اور تاریخی گھنٹیوالا مٹھائی کی دکان پر امرتی اور چنے کے آٹے کے لڈو بنانے میں اپنا ہاتھ آزمایا۔ اس صدیوں پرانی، باوقار دکان کی مٹھاس وہی ہے۔ خالص، روایتی اور دل کو گرما دینے والی۔"
وہ کہتے ہیں کہ دیوالی کی حقیقی مٹھاس صرف تھالی میں نہیں بلکہ رشتوں اور معاشرے میں بھی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا، "مجھے بتائیں، آپ اپنی دیوالی کیسے منا رہے ہیں اور اسے خاص بنا رہے ہیں؟"
راہول گاندھی نے ایک اور پوسٹ میں دیوالی مبارک باد پیش کی، گاندھی نے ہم وطنوں کو دیوالی کے مبارک موقع پر مبارکباد دی۔ کانگریس کے سابق صدر نے کہا، ’’ہندوستان خوشیوں کی روشنی سے منور ہو، ہر گھر میں خوشی، خوشحالی اور محبت کی روشنی پھیلے‘‘۔