'ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ' یاد دلانے کیلیے عمر عبداللہ حکومت کا دہلی میں احتجاج
نیشنل کانفرنس کے احتجاج میں کانگریس کو چھوڑ کر کسی بھی سیاسی جماعت نے 'درخواست' کے باوجود شرکت نہیں کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 20, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 3:36 PM IST
نئی دہلی: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو نئی دہلی میں نیشنل کانفرنس (این سی)کے احتجاج کی قیادت کی اور ریاستی درجہ کی بحالی کا حکومت ہند کو وعدہ یاد دلایا جو انہوں نے سال 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے وقت کیا تھا۔
پیر کی صبح عمر عبداللہ اچانک آنے والے سیلاب کے بعد امدادی اور بچاؤ کارروائیوں کی نگرانی کے لیے جموں گئے تھے، واپس دہلی پہننے کے بعد جے کے ہاؤس کے باہر پہلے سے موجود این سی کے ارکان اسمبلی کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوئے۔ اس دوران وہ دہلی پولیس کی بیریکیڈنگ کے قریب ایک پلے کارڈ تھامے بیٹھے نظر آئے، جس پر لکھا تھا: "جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق اور وقار بحال کرو۔"
عمر عبداللہ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا کہ انہیں جنتر منتر جانے سے روک دیا گیا اور پرامن احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی گئی، لیکن ان کی آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکا۔
We were stopped from getting to Jantar Mantar & stopped from protesting peacefully for what is rightfully ours but we were not silenced. This is only the beginning of our struggle for statehood, our rights, our dignity and everything that was taken away from us. pic.twitter.com/tSMwtPLmqI— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 20, 2026
انہوں نے کہا: "ریاستی درجے، اپنے حقوق، عزت اور ہم سے چھینی گئی ہر چیز کی بحالی کے لیے ہماری جدوجہد کا یہ صرف آغاز ہے۔" احتجاج میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری سمیت کئی سینئر رہنما شریک ہوئے۔ احتجاج کے دوران "ہمیں ریاست کا درجہ دو" کے نعرے گونجتے رہے۔
کانگریس بھی احتجاج میں شامل
کانگریس کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی غلام احمد میر اور طارق حمید قرہ بھی احتجاج میں شامل تھے۔ تاہم پچاس سے زائد سیاسی جماعتوں کو احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دیے جانے کے باوجود کانگریس کے بغیر کسی بھی سیاسی جماعت نے ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں این سی کے احتجاج میں شرکت نہیں کی۔
واضح رہے کہ این سی نے مونسون اجلاس کے پہلے روز جنتر منتر پر احتجاج کا پروگرام بنایا تھا تاہم آج این سی اراکین جے کے ہاؤس کے باہر احتجاج کرتے دکھائی دیے۔ جہاں مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مکمل ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ درج تھا۔ ایک پلے کارڈ پر لکھا تھا: "جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق اور وقار بحال کرو۔"
فاروق عبداللہ کی شرکت
این سی صدر اور سابق وزیراعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر پیری کی وجہ سے کچھ ہی دیر احتجاج میں شریک رہے۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس مکمل ریاستی درجے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "پارٹی رہنما صرف وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو ان کے اس وعدے کی یاد دلانے دہلی آئے ہیں جو انہوں نے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور جموں و کشمیر کے عوام سے کیا تھا۔
فاروق عبداللہ نے کہا: "ہم آج مکمل ریاستی درجے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا وعدہ ہے، اس لیے ہم ان سے اس وعدے کو پورا کرنے اور مکمل ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔"
VIDEO | CJP protest in Delhi: Former J&K Chief Minister and Jammu & Kashmir National Conference (JKNC) President Farooq Abdullah reaches Jantar Mantar.— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
He says, " these children are the future of india. they are demanding their rights, and we stand with them. the government of… pic.twitter.com/T0X6HAWKaL
فاروق عبداللہ نے تعلیمی اصلاحات اور نیٹ پرچہ لیک معاملے پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے کو لے کر 'سنسد چلو' مارچ کرنے والی کاکروچ جنتا پارٹی کی بھی حمایت کی اور کہا: "یہ بچے بھارت کا مستقبل ہیں۔ وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت ہند کو ان کے مطالبات پر توجہ دینی چاہیے۔ ساتھ ہی لداخ کے مسائل بھی حل کیے جائیں اور سونم وانگچک کو اسپتال سے رہا کیا جائے۔"
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا کہ یہ جموں و کشمیر کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ انہیں اپنے حق کے لیے دہلی میں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ "ہم وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو ان کا وہ وعدہ یاد دلانے آئے ہیں جس میں اسمبلی انتخابات کے بعد جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دیے جانے کا کہا گیا تھا۔ لیکن مرکزی حکومت نے اب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ ہم دہلی صرف یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آخر وہ مناسب وقت کب آئے گا جب ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا؟" ادھر، وادی کشمیر میں بھی برسر اقتدار نیشنل کانفرنس کے کارکنوں نے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے۔
نیشنل کانفرنس کی اتحادی جماعت سی پی آئی (ایم) کے رکن اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے کہا کہ اس احتجاج کا مقصد پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کے درمیان جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دینے کے حق میں اتفاقِ رائے پیدا کرنا ہے۔
اگرچہ تاریگامی نیشنل کانفرنس کے ساتھ دہلی میں احتجاج میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کے ذریعے حکومت ہند کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا اور لوگوں کا اعتماد مجروح ہوا ہے۔
VIDEO | Delhi: After staging a protest demanding statehood, Jammu and Kashmir National Conference Chief Farooq Abdullah said, " today, we are fighting for full statehood, which is a promise made by prime minister modi and the home minister, both in the parliament, before the… pic.twitter.com/GWECDOWjfb— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
سی پی آئی (ایم) نے اپنے ریاستی جنرل سیکریٹری عباس راتھر اور دیگر کارکنوں کو نیشنل کانفرنس کے ساتھ احتجاج میں شرکت کے لیے بھیجا۔ سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تاریگامی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس، بائیں بازو کی جماعتوں اور آزاد ارکان نے دہلی میں اس مطالبے کے حق میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر پارلیمنٹ کی مختلف جماعتوں میں اتفاقِ رائے موجود ہے۔
واضح رہے کہ 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سابقہ ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں- جموں و کشمیر اور لداخ - میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں خصوصی حیثیت کی بحالی کی جدوجہد کا وعدہ کیا تھا، تاہم اب پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینے کے مطالبے پر ہی زور دے رہی ہے۔
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