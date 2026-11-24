پنجاب انتخابات 2027 سے قبل شرومنی اکالی دل اور بی جے پی میں دوبارہ اتحاد
شرومنی اکالی دل اور بی جے پی کی پیشرو جماعت 'بھارتیہ جن سنگھ' کے درمیان اتحاد کی ایک طویل تاریخ ہے۔
Published : November 24, 2026 at 3:08 PM IST
چنڈی گڑھ: 2027 کے اسمبلی انتخابات سے قبل پنجاب کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کے تحت شرومنی اکالی دل (ایس اے ڈی) اور بی جے پی نے 2020 میں علیحدگی اختیار کرنے کے بعد اپنا اتحاد دوبارہ بحال کر لیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ شرومنی اکالی دل اور بی جے پی دونوں جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ ابھی اختتام پذیر ہوئی ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب قانون ساز اسمبلی کا آئندہ انتخاب بی جے پی اور اکالی دل مشترکہ طور پر لڑیں گے، اور آج سے اکالی دل نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے ایک باضابطہ اتحادی کے طور پر سیاست میں کام کرے گا۔
ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہاکہ "ہمارے وزیر اعظم، بادل صاحب، اٹل جی اور اڈوانی جی کے درمیان برسوں سے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ بی جے پی اور اکالی دل کے درمیان بھی نہایت گہرا رشتہ ہے۔ بادل صاحب کی قیادت میں اکالی دل ہمارا قدیم ترین حلیف رہا ہے۔ ہم نے کئی انتخابات مل کر لڑے ہیں۔ ہم جیتے بھی ہیں اور ہارے بھی ہیں، لیکن ہمارا رشتہ اٹوٹ رہا ہے۔ آج یہ رشتہ ایک بار پھر جڑ گیا ہے، اور ہمیں اس پر بے حد خوشی ہے۔" شاہ نے بتایا کہ جب انہوں نے پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی سے این ڈی اے کی توسیع کے حوالے سے بات کی تو وزیر اعظم نے بادل کو بھی فون کیا اور کہا کہ این ڈی اے صرف بادل کی پارٹی کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "مجھے یقین ہے کہ پنجاب، پورے ملک اور دنیا بھر میں یہ اتحاد ہندو سکھ بھائی چارے کی علامت بنے گا اور دونوں جماعتیں مل کر اس سمت میں آگے بڑھیں گی۔"
بی جے پی اور شرومنی اکالی دل کا اتحاد
شرومنی اکالی دل اور بی جے پی کی پیشرو جماعت 'بھارتیہ جن سنگھ' کے درمیان اتحاد کی ایک طویل تاریخ ہے، جس کی جڑیں 1967 اور 1969 کے انتخابات کے بعد بننے والے اتحادوں کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کے بعد 1977 میں جنتا پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے تک جاتی ہیں۔ جدید دور کا یہ اتحاد 1996 میں وجود میں آیا تھا۔ موگا کانفرنس میں کیے گئے اعلان کے بعد شرومنی اکالی دل نے مرکز میں اٹل بہاری واجپائی کی قیادت والی حکومت کو غیر مشروط حمایت دی تھی، جس کے بعد دونوں جماعتوں نے 1997 کے پنجاب اسمبلی انتخابات مل کر لڑے اور تاریخی کامیابی حاصل کی۔ آنجہانی پرکاش سنگھ بادل اس اتحاد کو پنجاب میں ہندو سکھ اتحاد اور امن کی علامت قرار دیتے ہوئے اسے ایک اٹوٹ بندھن کہا کرتے تھے۔ تقریباً 24 برس (1996 سے 2020 تک) قائم رہنے والے اس اتحاد نے پنجاب میں تین مرتبہ (1997–2002، 2007–2012 اور 2012–2017) مشترکہ حکومت بنائی۔
بی جے پی اور شرومنی اکالی دل میں علیحدگی کیوں ہوئی تھی؟
تقریباً ڈھائی دہائیوں کے بعد، اکالی دل نے 26 ستمبر 2020 کو این ڈی اے سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے بی جے پی کے ساتھ اپنی 24 سالہ رفاقت ختم کر دی تھی۔ اس سے چند روز قبل، 17 ستمبر 2020 کو اکالی رہنما ہرسمرت کور بادل نے مرکزی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس اتحاد کے ٹوٹنے کے پیچھے کئی اہم وجوہات تھیں۔ اتحاد ٹوٹنے کی بنیادی اور فوری وجہ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے تین زرعی قوانین تھے۔ پنجاب کے کسانوں کی شدید مخالفت اور اکالی دل کے دیہی ووٹ بینک پر پڑنے والے شدید دباؤ کے باعث اکالی دل کے لیے بی جے پی کے ساتھ اتحاد میں رہنا سیاسی طور پر ناممکن ہو گیا تھا۔
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اس کے علاوہ، شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) اور 'بندی سنگھوں' (سکھ قیدیوں) کی رہائی جیسے حساس معاملات پر بھی دونوں جماعتوں کے نظریات میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ مزید برآں، 2017 کے اسمبلی انتخابات میں عبرتناک شکست کے بعد جس میں اکالی دل 15 اور بی جے پی محض 3 نشستوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، پنجاب بی جے پی کے ایک دھڑے نے دیرینہ 23 نشستوں کے فارمولے پر نظرثانی کا مطالبہ شروع کر دیا تھا اور زیادہ نشستوں پر انتخاب لڑنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔