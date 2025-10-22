لکھنؤ میں ایک دلت بزرگ کو 'پیشاب' چاٹنے پر مجبور کیا گیا، ملزم گرفتار، کانگریس اور سماجوادی کا شدید رد عمل
متاثرہ شخص کے مطابق ملزم نے اس پر مندر احاطے میں پیشاب کرنے کا الزام لگایا اور پھر اسے چاٹنے پر مجبور کیا۔
Published : October 22, 2025 at 7:53 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے کاکوری علاقے میں ایک عمر رسیدہ دلت شخص کو 'پیشاب' چاٹنے پر مجبور کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک بیمار بزرگ مندر کے احاطے میں پانی پینے گئے تھے۔ اس دوران بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ان کا پیشاب نکل گیا۔ اسی دوران وہاں سے گزر رہے ایک شخص نے ان پر مندر کے احاطے میں پیشاب کرنے کا الزام لگایا اور ان پر بھڑک گیا۔ ابتدا میں بزرگ نے اسے پانی کہہ کر خود کو بچانے کی کوشش کی۔ تاہم ملزم ان کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آیا اور انہیں 'پیشاب' چاٹنے پر مجبور کیا۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
وہیں اس معاملے پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرکے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے لکھا، "کسی کی غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ذلت آمیز، غیر انسانی سزا دی جائے، تبدیلی سے ہی بدلاؤ آئے گا۔"
किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सज़ा दी जाए।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 21, 2025
परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा! pic.twitter.com/vf7N8WYech
اس معاملے پر کانگریس نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس نے اسے "انسانیت پر دھبہ قرار دیا۔" کانگریس نے لکھا، "بی جے پی کے زیر اقتدار اتر پردیش میں پیش آنے والا یہ واقعہ انسانیت پر ایک دھبہ ہے۔ اس معاملے میں قصورواروں کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ یہ واقعہ آر ایس ایس-بی جے پی کی دلت مخالف ذہنیت کی علامت ہے۔ دلتوں کے لیے نفرت ان کے خون میں دوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک میں آئین کو ختم کر کے 'منو واد' لاگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ذات کی بنیاد پر لوگوں کا استحصال کر سکیں۔"
यूपी की राजधानी लखनऊ में RSS कार्यकर्ता ने दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाई।— Congress (@INCIndia) October 21, 2025
दरअसल, बुजुर्ग मंदिर के प्रांगण में बैठे थे, उसी वक्त बीमारी के चलते गलती से उनसे पेशाब हो गई।
इससे नाराज RSS कार्यकर्ता वहां पहुंचा और बुजुर्ग को जातिसूचक गाली देते हुए पेशाब चाटने को मजबूर किया।
BJP… pic.twitter.com/CuFhD1JKGM
متاثرہ شخص کا 'پیشاب نکلنے' کا اعتراف
یہ واقعہ کاکوری تھانہ حلقے کے ایک مندر میں پیش آیا ہے۔ بزرگ کا الزام ہے کہ وہ پیر کی شام سات بجے مندر کے احاطے میں بیٹھے تھے۔ اس دوران سوامی کانت عرف پامی ملزم نے ان پر مندر کے احاطے میں پیشاب کرنے کا الزام لگایا۔ بزرگ نے اسے 'پانی' بتا کر اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی لیکن ملزم نے نہیں مانا۔ ملزم نے بزرگ کو گالی دی اور اسے 'پیشاب' چاٹنے پر مجبور کیا۔ بزرگ کا الزام ہے کہ سوامی کانت نے اسے دھمکی دی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈر کر زمین سے 'پیشاب' چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بزرگ نے یہ اعتراف کیا کہ ان سے پیشاب ہو گئی تھی۔ وہ بیمار رہتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ انہیں کب پیشاب کرنے کی ضرورت ہے۔
ملزم گرفتار
فی الحال متاثرہ بزرگ کی شکایت کی بنیاد پر پولس نے ملزم سوامی کانت کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ کاکوری پولس اسٹیشن کے انچارج ستیش چندر راٹھور نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے ملزم سوامی کانت کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ جاری ہے۔
