اوکھلا منڈی: بکرے کی قیمت 15 ہزار سے لاکھوں تک پہنچ گئی، مہنگائی اور گرمی نے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کیا
Published : May 20, 2026 at 1:26 PM IST
نئی دہلی: بقرعید یا عید الاضحی سے قبل، دارالحکومت دہلی کی اوکھلا منڈی میں بکرے کی منڈی لگ گئی۔ راجستھان، اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب اور مہاراشٹر سمیت کئی ریاستوں کے تاجر اپنے بکریوں کے ساتھ دہلی پہنچے ہیں۔ تاہم اس بار نہ صرف مہنگائی بلکہ جھلسا دینے والی گرمی بھی بکروں کے بیوپاریوں اور خریداروں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، مہنگا چارہ اور شدید گرمی کا براہ راست اثر بکروں کی قیمتوں اور تجارت پر پڑ رہا ہے۔
واضح رہے کہ ہر سال بقرعید پر کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ مویشی پالنا اور بکریوں کی تجارت کو دیہی معیشت کا ایک بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے کسان اور چرواہے سال بھر بکریاں پالتے ہیں اور بقرعید کے دوران انہیں فروخت کرکے اچھی آمدنی حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔
بکرے کے تاجر یاسین کا کہنا ہے کہ مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ ان کو امید ہے کہ اس سے تاجروں اور مویشیوں کے مالکان دونوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اس بار مہنگائی نے مارکیٹ کو متاثر کیا ہے۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں، چارہ، اناج اور جانوروں کی دیکھ بھال کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کا براہ راست اثر بکریوں کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے۔
شدید گرمی نے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا
شدید گرمی نے بکروں کے بیوپاریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ تیز دھوپ اور مسلسل بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے منڈی میں بکروں کو سنبھالنا مشکل بنا دیا ہے۔ تاجر بکریوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی، پنکھے اور خیمے جیسے اضافی انتظامات کر رہے ہیں جس سے اخراجات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بکرے جلد تھک جاتے ہیں اور دن کے وقت منڈی میں خریدار کم ہی آتے ہیں۔
چھوٹے بکرے منڈی میں 15000 سے 25000 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے، بھاری وزن والے بکروں کی قیمت 50000 سے لے کر لاکھوں روپے تک ہے۔ خریدار سودے بازی کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ تاجر بڑھتے ہوئے اخراجات کا حوالہ دیتے ہیں۔