شارجہ اینکریج پر 22 بھارتی عملے کے حامل تیل بردار جہاز پر ڈرون حملہ، تمام محفوظ: سربانند سونووال
سونووال نے کہاکہ ’ہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کےلیے جہاز کی انتظامی کمپنی سے رابطے میں ہیں‘۔
Published : October 10, 2026 at 3:16 PM IST
نئی دہلی: بھارتی وزیر برائے جہاز رانی سربانند سونووال نے بتایا ہے کہ 9 اکتوبر کو شارجہ اینکریج کے قریب پاناما کے پرچم والے خام تیل کے ٹینکر 'ایم ٹی جیم نمبر 2' (MT GEM NO. 2) پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس پر عملے کے 22 بھارتی ارکان سوار تھے۔ سونووال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہیں یہ بتاتے ہوئے اطمینان ہوا ہے کہ جہاز پر موجود تمام 22 بھارتی ملاح مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
انہوں نے مزید کہاکہ "ہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جہاز کی انتظامی کمپنی سے رابطے میں ہیں۔" میرین ٹریفک کے مطابق، شارجہ اینکریج متحدہ عرب امارات کے دبئی کے علاقے میں خلیج فارس میں واقع ہے۔ یہ واقعہ خلیجی خطے اور بحیرہ اسود میں تجارتی جہازوں اور ملاحوں پر ہونے والے مسلسل حملوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس کے بعد بھارت اور دیگر ممالک نے بحری تجارت اور عملے کے تحفظ کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون پر زور دیا ہے۔
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 9, Panama-flagged crude oil tanker MT GEM NO. 2, carrying a crew of 22 Indian nationals, was subjected to a drone attack at Sharjah Anchorage. I am relieved to share that all 22 of our Indian seafarers onboard are reported to be completely safe. We are continuously monitoring the situation and in contact with the ship management company to ensure security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 9, 2026
جمعہ کے روز، بھارتی وزارت خارجہ (ایم ای اے) نے 'جہاز رانی اور ملاحوں کے تحفظ اور سلامتی سے متعلق دوست ممالک کے گروپ' کے مقاصد کو اجاگر کیا۔ اس اقدام کا مقصد بحری شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے تاکہ بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے اور ملاحوں اور تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کو عالمی مباحثوں کے مرکز میں لایا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس گروپ کا مقصد تجارتی جہاز رانی اور بحری صنعت سے وابستہ ممالک کے ساتھ ساتھ ملاحوں کی بڑی برادری رکھنے والے ممالک کے مابین رابطہ کاری قائم کرنا ہے۔
جیسوال نے کہاکہ "اس اقدام کا مقصد ان تمام فریقین کو یکجا کرنا ہے تاکہ ہم ملاحوں اور تجارتی جہاز رانی کی سلامتی کا معاملہ عالمی مباحثے کے مرکز میں لا سکیں، اور بین الاقوامی تعاون کو اس طرح فروغ دیں کہ تجارتی جہاز رانی متاثر نہ ہو، ان پر حملے نہ کیے جائیں اور ملاح محفوظ رہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ اس گروپ کا پہلا اجلاس نیویارک میں منعقد ہوا، جس کی مشترکہ صدارت بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور لائبیریا کی وزیر خارجہ سارہ بیسولو نینتی نے کی، جس میں 25 ممالک نے شرکت کی۔
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بھارت اور لائبیریا نے گروپ کے شریک سربراہ کی حیثیت سے جمعرات کو خلیجی خطے اور اس کے گردونواح کے ساتھ ساتھ بحیرہ اسود میں تجارتی جہازوں اور ملاحوں پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیاکہ "بحری تجارت میں رکاوٹ ڈالنے اور بے گناہ جانوں کے ضیاع کا سبب بننے والے یہ اقدامات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم خطے میں امن و استحکام کی خاطر ایسے حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔"