نئے سال کا پہلا بڑا جھٹکا: ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ
تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ریٹ اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔
Published : January 1, 2026 at 9:17 AM IST
حیدرآباد: نئے سال 2026 کا آغاز ایک بڑے جھٹکے کے ساتھ ہوا ہے۔ تیل کمپنیوں نے آج جمعرات کی صبح گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج صبح سے ہوا۔
تازہ ترین معلومات کے مطابق تیل کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں نمایاں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ یہ قیمتیں دارالحکومت دہلی سمیت تمام شہروں میں لاگو کر دی گئی ہیں۔ کمپنیوں نے فی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 111 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ دریں اثناء تیل کمپنیوں نے 14 کلو گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔
نئے نرخ نئے سال کے پہلے دن سے لاگو ہوں گے
کمپنیوں کی ویب سائٹس کے مطابق نئے نرخوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پہلے 19 کلو سلنڈر کی قیمت 1580.50 روپے تھی، لیکن آج سے وہی سلنڈر 1691.50 روپے میں دستیاب ہوگا۔ ممبئی میں اسی سلنڈر کی قیمت 1531.50 روپے سے بڑھ کر 1642.50 روپے ہو گئی ہے۔ کولکاتہ میں کمرشل گیس سلنڈر کی نئی قیمت 1795 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے یہی سلنڈر 1684 روپے میں فروخت ہوتا تھا۔ چنئی میں بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، نئی قیمت 1849.50 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے اس کی قیمت 1739.50 روپے تھی۔
گزشتہ ماہ دسمبر میں قیمتوں میں کمی کی گئی تھی
تیل کمپنیوں نے گزشتہ ماہ دسمبر 2025 میں صارفین کو ریلیف فراہم کیا تھا۔ قومی دارالحکومت میں کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 10 روپے کی کمی کی گئی تھی۔ ممبئی اور چنئی میں، قیمت میں 11 روپے کی کمی کی گئی تھی۔
نومبر میں بھی کمی آئی
واضح رہے کہ نومبر 2025 میں تیل کمپنیوں نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کی تھی۔ یہ کمی صرف 5 روپے تھی۔ دریں اثنا، اکتوبر میں کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کرکے صارفین کو چونکا دیا۔ تیل کمپنیوں نے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں۔ ان قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ قیمت میں آخری تبدیلی 8 اپریل 2025 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: