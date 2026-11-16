سونیا گاندھی کی کتاب 'بیلونگنگ: اے جرنی آف لو' کی باضابطہ تقریبِ رونمائی، سونیا نے بتائی کتاب لکھنے کی وجہ
سونیا گاندھی نے کہا، میرے خاندان کے بارے میں بہت کچھ ایسا لکھا گیا جوسچ نہیں تھا، میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔
By PTI
Published : November 16, 2026 at 8:35 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے پیر کے روز کہا کہ ان کی آپ بیتی لکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے خاندان کے بارے میں بہت کچھ ایسا لکھا گیا تھا جو حقیقت پر مبنی نہیں تھا، اور وہ سچائی کو سامنے لانا چاہتی تھیں۔ اپنی کتاب 'بیلونگنگ: اے جرنی آف لو' کی باضابطہ تقریبِ رونمائی کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ کتاب کا سب سے مشکل حصہ وہ تھا جس میں ان کی ساس اندرا گاندھی اور شوہر راجیو گاندھی کے قتل کے واقعات کا ذکر ہے۔
راجیو گاندھی کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے ان کے درمیان پروان چڑھنے والی محبت کو "جادوئی" قرار دیا۔ قارئین کی جانب سے کتاب کو ملنے والے زبردست ردعمل پر، سونیا گاندھی نے کہا کہ عوام کی طرف سے ملنے والی محبت نے ان کے دل کو چھو لیا ہے۔
VIDEO | Congress Parliamentary Party (CPP) chairperson Sonia Gandhi formally launches her memoir, 'Belonging: A Journey of Love', with Rahul and Priyanka Gandhi by her side. pic.twitter.com/43LqSXEBAq— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
اس تقریب میں مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت 'انڈیا' اتحاد کے کئی اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور سونیا گاندھی کے بچے، لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی اور اے آئی سی سی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا بھی شریک تھے۔ ہارپر کولنز انڈیا کے ایک عہدیدار سے گفتگو کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا، "مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ شاید لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو، لیکن ردعمل اتنا زبردست اور غیر متوقع ہے کہ میں واقعی بہت متاثر ہوئی ہوں۔" ناقدین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، سونیا گاندھی نے کہا کہ اگرچہ آن لائن سامنے آنے والے کچھ ردعمل سخت اور غیر مہذب تھے، لیکن کچھ دیگر تبصرے مخلصانہ بھی تھے۔
VIDEO | Delhi: Recalling her early days with late former prime minister Rajiv Gandhi, Congress Parliamentary Party (CPP) chairperson Sonia Gandhi describes their romance as magical and says she cherishes memories of their first meeting in Cambridge, their separation when he… pic.twitter.com/wV5XSqI9yz— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، تو سونیا گاندھی نے وضاحت کی کہ ان کے دوست مسلسل ان پر زور دے رہے تھے کہ وہ اپنی کہانی خود بیان کریں۔ سونیا گاندھی نے کہا، "میں اپنے دل کی بات شیئر کرنے میں ہمیشہ ہچکچاتی تھی، لیکن راہل، پرینکا اور منجلیکا دوبے کے اصرار پر میں آخر کار راضی ہو گئی۔" انہوں نے مزید کہا، "شروع میں یہ مشکل تھا، لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے جذبات کا ایک سیلاب امڈ آیا ہو۔" انہوں نے مزید کہا، "اس کتاب کو لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے خاندان، میری ساس، میرے شوہر، میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر باتیں من گھڑت کہانیوں پر مبنی ہیں، یہ ایسی کہانیاں ہیں جو لوگوں نے خود گھڑ لی ہیں اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی کہی گئیں جو انتہائی تکلیف دہ تھیں۔ یہ کتاب میرے اور میرے خاندان سے جڑے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔"
سونیا گاندھی نے بتایا کہ انہوں نے کبھی ڈائری نہیں لکھی نہ اپنی ابتدائی زندگی میں اور نہ ہی اپنے سیاسی کیریئر کے دوران۔ کتاب میں شامل زیادہ تر مواد ان کی اپنی یادداشت پر مبنی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے اس کتاب کا عنوان 'بیلونگنگ' اس لیے منتخب کیا کیونکہ اس کا مطلب ہے "کسی جگہ یا گروہ کا حصہ ہونا۔" ان کے تناظر میں، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ "میں نے اس جگہ کا حصہ بننے کے لیے کتنی کوشش کی۔" انہوں نے کہا، "یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہندوستان میں بہت سی خواتین گزرتی ہیں۔ شادی کے بعد، چاہے ان کا پس منظر ایک جیسا ہی کیوں نہ ہو، اپنے نئے گھر اور خاندان کے ماحول میں ڈھلنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔"
VIDEO | Delhi: Explaining why she chose the title 'Belonging: A Journey of Love' for her memoir, Congress matriarch Sonia Gandhi says the word recurs throughout the book and reflects her experience of trying to be accepted in a new family and culture.— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
"Belonging is a word that… pic.twitter.com/kx2zNxXshI
سونیا گاندھی نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار ہندوستان آئیں اور اندرا گاندھی کی بہو بنیں، تو یہاں کا ماحول اتنا غیر رسمی نہیں تھا جتنا کہ اٹلی میں ان کا دیکھا ہوا ماحول تھا۔ یہاں کا ماحول کافی رسمی تھا۔ انہوں نے کہا، "تاہم، اٹلی میں میری پرورش نے مجھے بڑوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کا احترام کرنا سکھایا تھا اور اس بات سے مجھے خاص طور پر بہت مدد ملی۔"
سونیا گاندھی نے انکشاف کیا کہ شروع میں وہ اندرا گاندھی سے کافی ڈرتی تھیں، اور انہیں 'ممی' کہہ کر پکارنے کی ہمت جٹانے میں کافی وقت لگ گیا۔ آئی ٹی سی موریہ میں منعقدہ کتاب کی تقریبِ رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "میں اپنے شوہر کے سیاست میں آنے کے بالکل خلاف تھی۔ شاید میں خود غرض ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ہم وہ وقت کھو دیں گے جو ہم ایک ساتھ گزارا کرتے تھے۔ انہیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہماری زندگیاں بدل گئیں، لیکن ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا، کیونکہ انہیں جو تھوڑا بہت وقت ملتا تھا، وہ کہیں زیادہ قیمتی ہو گیا تھا۔" سونیا گاندھی نے یہ بھی بتایا کہ راجیو گاندھی کے انتقال کے بعد، وہ خود "ایک بچے کی طرح" ہو گئی تھیں، جبکہ ان کے بچوں راہل اور پرینکا نے "والدین کا کردار" سنبھال لیا۔
VIDEO | Delhi: "Recalling (mother-in-law) Indira Gandhi's assassination and (husband) Rajiv Gandhi's killing was difficult while writing my book," says Sonia Gandhi at the launch of her memoir.— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/NqK4ARRCI4
'انڈیا' اتحاد کے کئی لیڈروں نے سونیا گاندھی کی کتاب کی تقریبِ رونمائی میں شرکت کی۔ شرکاء میں سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو، ٹی ایم سی کے ابھیشیک بنرجی، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ اور جے ایم ایم کے سربراہ ہیمنت سورین، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، اور بی جے پی لیڈر امریندر سنگھ نمایاں تھے۔
ہارپر کولنز انڈیا کی جانب سے شائع کی گئی یہ کتاب گزشتہ منگل کو منظرِ عام پر آئی۔ قارئین میں اسے لے کر کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی کاپیاں خریدنے کے لیے بڑے کتاب گھروں کے باہر قطاروں میں کھڑے ہیں، جبکہ دیگر افراد اسے آن لائن منگوا رہے ہیں۔
VIDEO | Delhi: Captain Amarinder Singh seen alongside leaders of INDIA bloc at the launch of Sonia Gandhi's memoir.— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/zuZ5tZsMVl
اس تقریب میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ، این سی پی (ایس پی) کی رہنما سپریہ سولے، کانگریس سے تعلق رکھنے والے وزرائے اعلیٰ ڈی کے شیوکمار (کرناٹک) اور سکھویندر سنگھ سکھو (ہماچل پردیش) کے ساتھ ساتھ کانگریس کے کئی دیگر سینئر رہنما بھی شریک ہوئے۔ جہاں بی جے پی نے سونیا گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کتاب میں کچھ واقعات کو "چھپایا" ہے (یا ان پر پردہ ڈالا ہے)، وہیں کانگریس رہنماؤں نے اس کتاب کو انتہائی صاف گو اور بے باک قرار دیا ہے اور پارٹی کی سابق صدر کی کامیابیوں کو سراہا ہے۔ "بیلونگنگ: اے جرنی آف لو" ایک ذاتی آپ بیتی ہے جس میں سیاست ایک پس منظر یا جیسا کہ مصنفہ نے خود کتاب میں بیان کیا ہے، "ایک طرح کے ڈھانچے" کا کام کرتی ہے۔
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