جوہری پاور پلانٹ کا ڈیٹا لیک! 19,000 حساس فائلیں؛ سیکورٹی کو سنگین خطرہ لاحق
کڈانکولم نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ڈیٹا مبینہ طور پر لیک ہو گیا ہے۔ پوری خبر پڑھیں۔
Published : July 15, 2026 at 6:37 PM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو میں کڈانکولم نیوکلیئر پاور پلانٹ کے حوالے سے میڈیا رپورٹس سامنے آئی ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سہولت سے متعلق کچھ معلومات لیک ہو گئی ہیں۔ یہ بھارت کے سات جوہری پاور پلانٹس میں سب سے بڑا ہے۔ حکومت نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے اس واقعے کی رپورٹ شائع کی ہے۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق رینسم ویئر گروپ ’ورلڈ لیکس‘ نے جوہری پلانٹ سے متعلق فائلیں ڈارک ویب پر حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان فائلوں میں مبینہ طور پر پلانٹ کی سہولیات کے کچھ حصوں کے بلیو پرنٹس اور سپلائرز سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔
"ورلڈ لیکس" ایک معروف رینسم ویئر گروپ ہے جو ماضی میں نائکی اور ٹاٹا گروپ جیسے اداروں کو نشانہ بناچکا ہے۔ یہ گروپ یا تو چوری شدہ کارپوریٹ ڈیٹا کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کرتا ہے یا اس کے لیے تاوان کا مطالبہ کرتا ہے۔ ویب سائٹ تک صرف ایک خصوصی براؤزر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔
اس معاملے سے واقف ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ ڈیٹا کی خلاف ورزی پلانٹ کی سیکیورٹی کے لیے "سنگین" خطرہ بن سکتی ہے۔ ’ورلڈ لیکس‘ ویب سائٹ پر ملنے والی نجی کمپنی کی 858,000 فائلوں میں سے ان 19,000 فائلوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، زیر بحث کمپنی کو 2018 میں پلانٹ کے یونٹس تین اور چار کے لیے بنیادی ڈھانچے کو ڈیزائن اور تعمیر کرنے کے لیے ایک کنٹریکٹ دیا گیا تھا۔ یہ یونٹ 2027 تک آپریشنل ہونے کی توقع ہے، جن کی منصوبہ بند کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت دو ہزار میگاواٹ ہے۔ اس خبر کی اطلاع دیتے ہوئے ایک خبر رساں ادارے نے کہا کہ 'ورلڈ لیکس' پر پوسٹ کی گئی دستاویزات کا تعلق روسی سرکاری کمپنی 'روزاٹوم' کی جانب سے فراہم کیے جانے والے جوہری ری ایکٹرز کے بنیادی نظام سے نہیں ہے۔ دستاویزات میں یونٹ تین اور چار میں استعمال ہونے والے وینٹیلیشن اور کولنگ سسٹم کے لیے مبینہ بلیو پرنٹس کے ساتھ ساتھ ایک "کامن کنٹرول روم" کا مکمل فلور لے آؤٹ بھی شامل تھا۔ فائلوں میں وینڈر کی تجاویز، منظور شدہ سپلائرز کی فہرست اور نیوکلیئر پاور کارپوریشن اور ریلائنس کے درمیان جوائنٹ انسپیکشن کے حوالے سے 2024 کی میٹنگ کا ریکارڈ بھی شامل تھا، جس میں آلات کی تصاویر شامل تھیں۔
سائبرسیکیوریٹی کے دائرے میں ڈیٹا کی خلاف ورزیوں کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست میں ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ سرفہرست ہے، اس کے بعد فرانس ہے۔
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