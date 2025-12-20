پارلیمنٹ میں نیوکلیئر بل کو 'بلڈوز' کردیا گیا: ’شانتی بل‘ مودی–ٹرمپ تعلقات کےلیے زبردستی منظور کیا گیا، کانگریس کا الزام
تاکہ مودی کو 'شانتی' کو 'ایک بار کے اچھے دوست' کے ساتھ بحال کرنے میں مدد ملے
Published : December 20, 2025 at 6:44 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے ہفتہ کے روز الزام عائد کیا کہ حکومت نے شانتی (SHANTI) بل کو پارلیمنٹ میں زبردستی منظور کرایا، تاکہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے “ایک وقت کے اچھے دوست” کے ساتھ تعلقات میں دوبارہ “شانتی” قائم کر سکیں۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ یہ بل سول لائبیلٹی فار نیوکلیئر ڈیمیج ایکٹ 2010 کی اہم شقوں کو ختم کرتا ہے، جس پر امریکا نے بھی تحفظات ظاہر کیے تھے۔
جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکی مالی سال 2026 کے لیے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں، جو 3,100 صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ایکٹ کے صفحہ نمبر 1,912 پر امریکا اور بھارت کے درمیان جوہری ذمہ داری قوانین سے متعلق مشترکہ جائزے کا حوالہ موجود ہے۔
انہوں نے کہاکہ “اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم نے اسی ہفتے شانتی بل کو کیوں پارلیمنٹ میں بلڈوز کرایا، جس کے ذریعے 2010 کے سول لائبیلٹی فار نیوکلیئر ڈیمیج ایکٹ کی اہم شقوں کو ختم کیا گیا۔ یہ سب اپنے ایک وقت کے دوست کے ساتھ شانتی بحال کرنے کے لیے کیا گیا۔”
جے رام رمیش نے دعویٰ کیا کہ شانتی ایکٹ کو دراصل ’ٹرمپ ایکٹ‘ (TRUMP Act – The Reactor Use and Management Promise Act) کہا جانا چاہیے۔ امریکی قانون میں ایک شق کے تحت امریکا اور بھارت کے درمیان ایک مشترکہ مشاورتی نظام قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، جو نیوکلیئر توانائی کے پرامن استعمال، جوہری ذمہ داری قوانین کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے اور اس حوالے سے دوطرفہ و کثیرالجہتی سفارتی حکمت عملی پر غور کرے گا۔
راجیہ سبھا میں بل پر بحث کے دوران جے رام رمیش نے حکومت سے اپیل کی تھی کہ جوہری توانائی کے شعبے میں سرکاری اداروں کو نظرانداز کر کے نجی شعبے کو فروغ نہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی کے شعبے میں نجی کمپنیاں ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتیں کیونکہ وہ سرکاری اداروں کا متبادل نہیں ہو سکتیں۔
واضح رہے کہ پارلیمنٹ نے جمعرات کو جوہری توانائی سے متعلق بل منظور کر لیا۔ راجیہ سبھا نے پائیدار نیوکلیئر توانائی کے فروغ اور بھارت کی ترقی کے لیے شانتی بل کو آوازِ رائے سے منظور کیا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اسے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے کی تجاویز مسترد کر دی گئیں۔ بدھ کو لوک سبھا میں بل کی منظوری کے بعد، وزیر مملکت برائے ایٹمی توانائی جتیندر سنگھ نے کہا کہ اس قانون کا مقصد بھارت کو نیوکلیئر توانائی کے میدان میں خود کفیل بنانا اور دیگر توانائی ذرائع پر انحصار کم کرنا ہے۔