این ایس یو آئی کا نیٹ پیپر لیک کے خلاف وزارت تعلیم کے باہر احتجاج، کجریوال نے بھی مرکز کو نشانہ بنایا
احتجاج میں شریک کارکنوں نے الزام لگایا کہ حکومت امتحانی نظام کو محفوظ بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔
Published : May 12, 2026 at 4:18 PM IST
نئی دہلی: منگل کو نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) نے نیٹ داخلہ امتحان میں پیپر لیک ہونے کے خلاف وزارت تعلیم کے باہر احتجاج کیا۔ اس مظاہرے کی قیادت این ایس یو آئی کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے کی اور اس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
احتجاج کے دوران وزارت تعلیم کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ دہلی پولیس، سی آر پی ایف، اور دیگر سیکورٹی فورسز کی موجودگی کے ساتھ، پورے علاقے کو مؤثر طریقے سے ایک قلعہ بند زون میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ احتجاج شروع ہونے سے قبل ہی پولیس انتظامیہ نے حفاظتی انتظامات کے تحت رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ اس کے باوجود مظاہرین نے رکاوٹوں پر چڑھ کر مرکزی حکومت اور وزارت تعلیم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ این ایس یو آئی نے الزام لگایا کہ بار بار ہونے والے پیپر لیکس نے محنتی طلباء کے مستقبل پر سیاہ سایہ ڈال دیا ہے۔
یہ کوئی عام امتحان نہیں ہے:
این ایس یو آئی کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے مرکزی حکومت اور وزارت تعلیم پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ایک کے بعد ایک امتحانی پرچے لیک ہو رہے ہیں، لیکن حکومت سنجیدہ اقدام نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزیر تعلیم سے جواب مانگنے آئے ہیں، انہیں اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دینا چاہیے، ان طلباء کے مستقبل کا کیا بنے گا جو پوری ایمانداری کے ساتھ امتحان میں شریک ہوئے، جن کے والدین نے اپنے بچوں کو کوچنگ اور تعلیم فراہم کرنے کے لیے قرضے لیے۔ جاکھڑ نے کہا کہ نیٹ جیسا امتحان صرف ایک امتحان نہیں ہے بلکہ لاکھوں طلباء کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کاغذات خریدنے کے لیے پیسے ادا کرنے والے طلباء ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو اس سے ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام اور مستقبل پر شدید اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیہات، قصبوں اور چھوٹے شہروں کے طلباء امتحان کی تیاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔
تاہم امتحان کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ پیپر لیک ہو گیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس بارے میں تفصیلات کو عام کرے کہ پچھلے پیپر لیک کیسز میں کس نے کارروائی کا سامنا کیا اور اس بار بھی مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔
طلباء کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کا الزام:
احتجاج میں شریک کارکنوں نے الزام لگایا کہ حکومت امتحانی نظام کو محفوظ بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ پیپر لیک ہونے کے بار بار ہونے والے واقعات محنتی طلباء کے اعتماد کو ختم کر رہے ہیں۔ این ایس یو آئی کے کارکنوں نے نعرے لگائے جیسے "طالب علم مخالف حکومت ختم کرو،" "پیپر لیکس بند کرو" اور "طلبہ کو انصاف دلاؤ"۔ کئی کارکنوں نے پوسٹرز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں امتحانی نظام میں شفافیت اور مجرموں کے خلاف تعزیری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
کسانوں اور مزدوروں کے بچوں کو سب سے زیادہ نقصان
این ایس یو آئی کے راجستھان ریاستی سکریٹری ونود جاٹاو نے احتجاج میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپر لیک ہونے کے واقعات غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کے بچوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسان اور مزدور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی زمینیں فروخت کرتے ہیں اور اپنے گھر گروی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کوچنگ کلاسز کے لیے شہروں میں بھیجنے کے لیے قرضے بھی لے لیتے ہیں، طلبہ دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی حکومت کی عدم توجہی نے انھیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت طلباء کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک انتباہ جاری کرتے ہوئے، جاٹاو نے اعلان کیا کہ اگر طلباء کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو، احتجاج کو مزید تیز کیا جائے گا. انہوں نے زور دے کر کہا، "اگر ضرورت پڑی تو ہم پارلیمنٹ کا محاصرہ بھی کریں گے۔ طلباء سے بھری بسیں راجستھان سے دہلی پہنچیں گی، اور تحریک کو تیز کیا جائے گا۔
تعلیمی نظام پر اٹھائے گئے سوالات:
نیٹ امتحان میں پیپر لیک ہونے کی خبروں کے بعد، ملک بھر میں طلباء اور والدین میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ مخالف طلبہ تنظیموں کا الزام ہے کہ اس طرح کے بار بار ہونے والے واقعات سے امتحانی نظام کی ساکھ پر شک پیدا ہو رہا ہے۔ مسابقتی امتحانات میں شفافیت اور تحفظ کو یقینی بنانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان امتحانات کے نتائج لاکھوں نوجوانوں کے کیریئر کو متاثر کرتے ہیں۔ پیپر لیک ہونے کے مسلسل واقعات نے طلبہ میں ذہنی تناؤ اور عدم تحفظ کے احساس کو بھی بڑھا دیا ہے۔