این ٹی اے پر پابندی لگائیں، چیئرمین مستعفی ہوں، این ایس یو آئی کا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے دفتر کے باہر احتجاج
این ایس یو آئی نے یو جی سی نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں کے خلاف این ٹی اے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔
Published : August 17, 2026 at 5:10 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے طلباء ونگ، نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا نے پیر کو یہاں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے دفتر کے باہر یو جی سی نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر احتجاج کیا، ایجنسی کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس کے چیئرمین کے استعفی کا بھی مطالبہ کیا۔ طلباء تنظیم کے مطابق سینکڑوں این ایس یو آئی ممبران اور یو جی سی نیٹ کے امیدواروں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ این ٹی اے آفس کے باہر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے۔
غور طلب ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اعلان کیا کہ وہ اتوار کو تین مضامین انگریزی، کامرس اور سوشیالوجی کے لیے یو جی سی نیٹ کے امتحانات دوبارہ منعقد کرے گی۔ یہ امتحانات اصل میں جون میں منعقد ہوئے تھے۔ این ٹی اے نے یہ فیصلہ ان مضامین کے سوالیہ پرچوں میں غلطیوں کی شکایات موصول ہونے کے بعد لیا ہے۔
मोदी शाह जी, हम आपकी पुलिस से नहीं डरते।— NSUI (@nsui) August 17, 2026
क्योंकि हम जानते हैं मोदी शाह जब-जब डरते है, पुलिस को आगे करते है!
हम NTA को बैन कराकर ही दम लेंगे। ✊🔥
आज दिल्ली में NTA के खिलाफ NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @VinodJakharIN जी के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। ✊🔥 pic.twitter.com/JOm093UyNd
دریں اثنا این ٹی اے کے انگریزی، کامرس اور سوشیالوجی کے امتحانات کے دوبارہ انعقاد کے اعلان کے ایک دن بعد، نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) نے پیر کو یہاں احتجاج کیا اور اس معاملے پر ایجنسی کے چیرپرسن کے فوری استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے طلبہ ونگ نے این ٹی اے کو تحلیل کرنے کا بھی مطالبہ کیا، جو وقتاً فوقتاً مختلف امتحانات کا انعقاد کرتا ہے۔
یو جی سی نیٹ 2026 کے امتحان میں مبینہ سنگین بے ضابطگیوں کے خلاف این ٹی اے دفتر کے قریب ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت اس کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے کی۔ کانگریس کے طلبہ ونگ کے ارکان نے پلے کارڈز لہرائے اور این ٹی اے اور حکمراں بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے۔
مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے این ایس یو آئی کے قومی صدر جاکھڑ نے الزام لگایا کہ امتحانی نظام کی بار بار ناکامی سیاسی مداخلت اور تعلیمی اداروں کی ساکھ کو مجروح کرنے میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے براہ راست ملوث ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ این ٹی اے کو ختم کیا جائے اور اس کے چیئرمین فوری طور پر مستعفی ہوں۔
انہوں نے کہا "طلبہ کو این ٹی اے کی ناکامیوں کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ این اے کو ختم کر دیا جائے اور اس کے چیئرمین مستعفی ہو جائیں۔ ہم یہ لڑائی اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک این ٹی اے پر پابندی نہیں لگ جاتی اور طلباء کو انصاف نہیں ملتا۔
BJP सरकार की नाकाम परीक्षा व्यवस्था का खामियाजा आखिर छात्र क्यों भुगतें?— NSUI (@nsui) August 17, 2026
UGC-NET की English, Commerce और Sociology परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बाद करीब दो महीने में परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्रों की मेहनत, समय और भविष्य के साथ यह सरासर अन्याय है।
आज दिल्ली में NTA ऑफिस के बाहर… pic.twitter.com/RQ9T4DhUIW
این ایس یو آئی کے سربراہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ یو جی سی نیٹ طلباء کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت تک احتجاج کو تیز کریں گے جب تک کہ جوابدہی طے نہیں ہو جاتی اور شفاف، منصفانہ اور قابل اعتماد امتحانی نظام کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
غور طلب ہے کہ این ٹی اے کے امتحانات دوبارہ منعقد کرنے کے اعلان کے بعد کانگریس نے بی جے پی زیرقیادت مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے کہا، "مودی جی، دیکھیں آپ کے این ٹی اے نے ابھی کیا کیا ہے۔ سوشیالوجی، انگلش اور کامرس کے یو جی سی نیٹ کے امتحانات 22 جون سے 30 جون کے درمیان ہوئے تھے۔ تقریباً دو ماہ بعد، این ٹی اے نے تینوں کو منسوخ کر دیا ہے کیونکہ وہ پرانے سوالات کو دہراتے ہیں۔
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انہوں نے ایکس پر لکھا، "ہزاروں امیدوار جنہوں نے برسوں تک تیاری کی، فارم بھرے، فیس ادا کی، اور دور دراز کے مراکز کا سفر کیا، انہیں اب ستمبر میں ایک بار پھر اس سے گزرنا پڑے گا۔ این ٹی اے غلطیاں کرتا ہے، اور اس کی سزا طلباء کو بھگتنی پڑتی ہے۔