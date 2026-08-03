طلباء پر پولیس کارروائی کے خلاف این ایس یو آئی کا جنتر منتر مارچ، امت شاہ سے استعفیٰ کا مطالبہ
کانگریس کی طلبہ تنظیم نے طلبہ کے خلاف پولیس کے طاقت کے استعمال پر وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
By PTI
Published : August 3, 2026 at 4:00 PM IST
نئی دہلی: نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا نے 20 جولائی کو ہونے والے "سنسد چلو" مارچ کے دوران طلباء کے خلاف پولیس کی کارروائی -- بشمول پیلٹ گن کے استعمال -- کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جنتر منتر کی طرف " اسٹوڈنٹس جسٹس مارچ" نکالا۔ اس دوران احتجاجی طلباء نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا۔
نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) کانگریس پارٹی کی طلبہ ونگ ہے۔ تنظیم نے کہا کہ اس کے اراکین کو احتجاجی مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر روک دیا گیا۔
#WATCH | Delhi: The NSUI holds a 'Students' justice march' over alleged violence and use of pellet guns during students' protest at the Jantar Mantar. pic.twitter.com/zd6XlISJrK— ANI (@ANI) August 3, 2026
بیان میں کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے انڈین یوتھ کانگریس (آئی وائے سی) کے دفتر سے رائسینا روڈ پر جنتر منتر کی طرف مارچ کرنا شروع کیا اور مرکز کے خلاف نعرے لگائے تو ان کے تقریباً 10 سے 12 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔
مارچ سے پہلے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے این ایس یو آئی کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے سوال کیا کہ طلبہ کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی کا حکم کس نے دیا۔ انہوں نے جوابدہی کا مطالبہ کیا۔
جاکھڑ نے دعویٰ کیا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو جواب دینا ہوگا کہ کارروائی کی اجازت کس نے دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ، ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے، آیا یہ کارروائی وزیر داخلہ کی ہدایت پر کی گئی یا ان کے علم کے بغیر۔
#WATCH | Delhi: National President of NSUI (National Students' Union of India) Vinod Jakhar says, " the way firs are being registered against students... rahul gandhi raised their voice and the issue of donation theft in the house... ak 47s and pellet guns are being used against… https://t.co/akKx8K0NAk pic.twitter.com/ZUNMlZ4yAs— ANI (@ANI) August 3, 2026
این ایس یو آئی کے کارکنوں نے بتایا کہ صبح سے ہی این ایس یو آئی کے دفتر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور دفتر پہنچنے والی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کے اہلکار اور حراستی بسیں اس مقام پر تعینات تھیں۔
20 جولائی کو نئی دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا "سنسد چلو" احتجاجی مارچ پرتشدد ہو گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس دوران 118 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے، جن میں سینئر افسران اور کئی خواتین افسران شامل تھیں۔ پولیس کارروائی میں تقریباً 60 مظاہرین زخمی ہوئے تھے۔
جنتر منتر پر سی جے پی کا احتجاج 25 جولائی کو ایک بڑی سیاسی پیش رفت کے بعد ختم ہو گیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے چند گھنٹے بعد، سی جے پی نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر جنتر منتر پر اپنا 36 روزہ احتجاج فوری طور پر ختم کر دیا تھا۔
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