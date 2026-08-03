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طلباء پر پولیس کارروائی کے خلاف این ایس یو آئی کا جنتر منتر مارچ، امت شاہ سے استعفیٰ کا مطالبہ

کانگریس کی طلبہ تنظیم نے طلبہ کے خلاف پولیس کے طاقت کے استعمال پر وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔

این ایس یو آئی کا مارچ
این ایس یو آئی کا مارچ (ANI)
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By PTI

Published : August 3, 2026 at 4:00 PM IST

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نئی دہلی: نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا نے 20 جولائی کو ہونے والے "سنسد چلو" مارچ کے دوران طلباء کے خلاف پولیس کی کارروائی -- بشمول پیلٹ گن کے استعمال -- کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جنتر منتر کی طرف " اسٹوڈنٹس جسٹس مارچ" نکالا۔ اس دوران احتجاجی طلباء نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا۔

نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) کانگریس پارٹی کی طلبہ ونگ ہے۔ تنظیم نے کہا کہ اس کے اراکین کو احتجاجی مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر روک دیا گیا۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے انڈین یوتھ کانگریس (آئی وائے سی) کے دفتر سے رائسینا روڈ پر جنتر منتر کی طرف مارچ کرنا شروع کیا اور مرکز کے خلاف نعرے لگائے تو ان کے تقریباً 10 سے 12 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔

مارچ سے پہلے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے این ایس یو آئی کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے سوال کیا کہ طلبہ کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی کا حکم کس نے دیا۔ انہوں نے جوابدہی کا مطالبہ کیا۔

جاکھڑ نے دعویٰ کیا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو جواب دینا ہوگا کہ کارروائی کی اجازت کس نے دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ، ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے، آیا یہ کارروائی وزیر داخلہ کی ہدایت پر کی گئی یا ان کے علم کے بغیر۔

این ایس یو آئی کے کارکنوں نے بتایا کہ صبح سے ہی این ایس یو آئی کے دفتر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور دفتر پہنچنے والی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کے اہلکار اور حراستی بسیں اس مقام پر تعینات تھیں۔

20 جولائی کو نئی دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا "سنسد چلو" احتجاجی مارچ پرتشدد ہو گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس دوران 118 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے، جن میں سینئر افسران اور کئی خواتین افسران شامل تھیں۔ پولیس کارروائی میں تقریباً 60 مظاہرین زخمی ہوئے تھے۔

جنتر منتر پر سی جے پی کا احتجاج 25 جولائی کو ایک بڑی سیاسی پیش رفت کے بعد ختم ہو گیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے چند گھنٹے بعد، سی جے پی نے نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر جنتر منتر پر اپنا 36 روزہ احتجاج فوری طور پر ختم کر دیا تھا۔

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TAGGED:

NSUI STUDENTS JUSTICE MARCH
JANTAR MANTAR POLICE BRUTALITY
AMIT SHAH RESIGNATION DEMAND
امت شاہ کا استعفیٰ
NSUI PROTEST

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