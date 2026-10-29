حکومت کا بڑا فیصلہ: کینسر کی ادویات کی قیمتوں میں 93 فیصد تک کمی؛ نئی قیمتیں 9 نومبر سے نافذ ہوں گی
تجارتی مارجن کو معقول بنانے سے کینسر کے خلاف استعمال ہونے والی کئی ادویات کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔
Published : October 29, 2026 at 1:49 PM IST
نئی دہلی: کینسر کے علاج کو زیادہ سستا بنانے کے مقصد کے ساتھ، نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی (این پی پی اے) نے بدھ کے روز انسداد کینسر ادویات کے 543 برانڈز کے لیے نظر ثانی شدہ زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمتیں جاری کیں۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 9 نومبر سے ہوگا۔
عوامی مفاد میں، حکومت نے 137 نان شیڈول اینٹی کینسر ادویات پر تجارتی مارجن کو معقول بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ضرورت سے زیادہ تجارتی مارجن کو روکنا اور کینسر کی ضروری ادویات تک مریضوں کی رسائی کو بہتر بنانا ہے۔
فارماسیوٹیکل ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، نظرثانی شدہ قیمت کی فہرست میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی طرف سے 27 اکتوبر تک جمع کرائی گئی معلومات شامل ہیں۔ محکمہ نے کہا کہ این پی پی اے فہرست کو اپ ڈیٹ کرنا جاری رکھے گا کیونکہ مینوفیکچررز دیگر غیر طے شدہ انسداد کینسر ادویات کے لیے نظر ثانی شدہ قیمتیں جمع کراتے ہیں۔
نظرثانی شدہ فہرست میں کینسر کی مختلف اقسام کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں شامل ہیں، جیسے چھاتی، پروسٹیٹ، بڑی آنت، رحم اور سروائیکل کینسر۔ اس میں امیونو تھراپی، ٹارگٹڈ کینسر تھراپی، اور کیموتھراپی سے گزرنے والے مریضوں کے لیے معاون نگہداشت میں استعمال ہونے والی دوائیں بھی شامل ہیں۔
کئی ادویات کی قیمتوں میں نمایاں کمی:
اینزتھرو زول کے 10 گولیوں کے پیک کی قیمت لائف سائنسز کے ذریعہ تیار کی گئی ہے اور برانڈ اینر زال کے تحت فروخت کی جائے گی۔ اسی طرح، ڈاکٹر ریڈی کی لیبارٹریز کے ذریعہ تیار کردہ ایزنسیٹیزائن انجیکشن ('ایزیسیٹین' کے نام سے مارکیٹ کیا جاتا ہے) کی قیمت 6,337 سے کم ہو کر 1,495.04 ہو جائے گی۔ ایبٹ ہیلتھ کیئر کے انجیکشن ایک 4 ببیواسیزوم ملی لیٹر کی شیشی— کی قیمت 21,767.70 سے کم ہو کر 5,930.13 ہو جائے گی۔
دیگر مثالوں میں ڈیسنٹ 20 ایم جی گولیاں شامل ہیں، جن کی قیمت 2,812.50 سے کم ہو کر 1,085.93 ہو جائے گی، اور فلبریس انجیکشن، جس کی قیمت 26,072.16 سے 5,491 تک کم ہو جائے گی۔ ان تبدیلیوں سے متاثرہ برانڈز استعمال کرنے والے مریضوں کے لیے ادویات کے اخراجات کم ہونے کی امید ہے۔
تجارتی مارجن 30 فیصد تک محدود
17 اکتوبر کو اعلان کردہ پالیسی ڈرگس (پرائسز کنٹرول) آرڈر، 2013 کے تحت 137 شناخت شدہ نان شیڈولڈ اینٹی کینسر دوائیوں کے لیے 30فیصد پر تجارتی مارجن کو محدود کرتی ہے۔ شیڈولڈ دوائیوں کے برعکس جن کی قیمتیں ایک نوٹیفائیڈ سیلنگ پرائس کے تحت چلتی ہیں غیر شیڈول شدہ ادویات کو اس حدف کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔
حکومت کا اندازہ ہے کہ اس بڑے اقدام سے کینسر کے مریضوں کو سالانہ تقریباً 2,500 کروڑ روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ یہ پالیسی 2019 کی ایک کوشش پر مبنی ہے جس میں کینسر کے خلاف 42 ادویات کا احاطہ کیا گیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں برانڈز کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔
فارماسیوٹیکل ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، خوردہ فروشوں اور ہسپتالوں کو 9 نومبر سے نظرثانی شدہ قیمتوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس میں کہا گیا ہے، "مینوفیکچررز کو ان تبدیلیوں کے بارے میں سپلائی چین کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ریاستی ڈرگ کنٹرولرز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تعمیل کی نگرانی کریں گے۔
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نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی (ٰن پی پی اے) نے بھی اشارہ دیا ہے کہ فہرست کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا کیونکہ مینوفیکچررز سے مزید معلومات موصول ہوں گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت نے کینسر کی دوائیوں کی مہنگی قیمت کے حوالے سے گزشتہ ماہ کئی میٹنگیں کیں۔ کمیٹی کے ایک رکن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "کمیٹی نے میٹنگ میں موجود ہر ایک سے تجاویز طلب کیں، جس کا مقصد ہندوستان میں کینسر کے علاج کو زیادہ سستی بنانا ہے۔" سپریم کورٹ نے کینسر کی دوائیوں کی بے تحاشا قیمتوں کو بھی "دن کی روشنی میں ڈاکہ" قرار دیا تھا۔