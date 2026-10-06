فلم کالا ہرن پر سماعت روکنے کے مطالبے پر سلمان خان کو نوٹس جاری
دہلی ہائی کورٹ نے کالا ہرن فلم کے پروڈیوسر کی کیس کی سماعت روکنے کی درخواست پر سلمان خان کو نوٹس جاری کیا۔
Published : October 6, 2026 at 7:56 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے فلم کالا ہرن: دی بیٹل فار لیگیسی کے پروڈیوسر کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اداکار سلمان خان کو نوٹس جاری کیا ہے جس میں سماعت پر روک لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ جسٹس انوپ جے رام بھمبھانی کی سربراہی والی بنچ نے اس معاملے پر سلمان خان سے جواب طلب کیا ہے۔ اگلی سماعت 26 دسمبر کو ہوگی۔
سماعت کے دوران فلم پروڈیوسر امیت جانی کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سلمان خان نے فلم کی ریلیز، ٹیزر اور پروموشن روکنے کے لیے پہلے ہی مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ پروڈیوسر نے کہا کہ ایک ہی معاملے (ذاتی حقوق کی خلاف ورزی) پر دو الگ الگ مقدموں کی پیروی کرنا غیر منصفانہ ہے، اس لیے سلمان خان کے دائر کردہ نئے مقدمے کی سماعت روک دی جائے۔
سلمان خان نے فلم کی تیاری اور تشہیری مواد پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فلم میں ان کے 1998 کے کالے ہرن کے غیر قانونی شکار کے کیس اور ان کی زندگی کے واقعات کے حوالے استعمال کیے گئے ہیں، جو ان کے ذاتی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کی شبیہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
پچھلی سماعتوں میں، فلم کے پروڈیوسر کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا تھا کہ فلم کو ابھی تک سنسر بورڈ نے کلیئر نہیں کیا تھا اور وہ ریلیز ہونے کی پوزیشن میں تھی۔ پروڈیوسر نے درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ فلم کا ٹریلر بھی ریلیز نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل 27 جولائی کو ہائی کورٹ نے سلمان خان کی درخواست کے بعد فلم کے ٹیزر پر روک لگانے کا حکم دیا تھا۔
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