انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کے مطالبے پر این آئی اے کو نوٹس جاری

ایڈیشنل سیشن جج چندر جیت سنگھ نے نوٹس جاری کیا،کیس کی اگلی سماعت 21 نومبر کو ہوگی۔

انجینئر رشید
انجینئر رشید (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 3:44 PM IST

نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ٹیرر فنڈنگ ​​کیس کے ملزم ایم پی انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے این آئی اے کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج چندر جیت سنگھ نے اگلی سماعت 21 نومبر کو مقرر کی۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس دسمبر میں شروع ہو رہا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے انجینئر رشید کو ستمبر میں ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی تھی۔

عدالت نے رشید کو 24 جولائی سے 4 اگست تک پارلیمنٹ کے اجلاس میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ انجینئر رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً ایک لاکھ ووٹوں سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کو این آئی اے نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔ 16 مارچ 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انجینئر رشید کے ساتھ حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک، شبیر شاہ اور مسرت عالم، ظہور احمد وٹالی، بٹہ کراٹے، آفتاب احمد شاہ، اوتار احمد شاہ، نعیم خان، بشیر احمد بٹ اور دیگر کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔

این آئی اے کے مطابق لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جے کے ایل ایف اور جیش محمد جیسی تنظیموں نے پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی کی حمایت سے جموں و کشمیر میں عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے اور تشدد کیا۔

