وندے بھارت سلیپر ایکسپریس میں نان ویجیٹیرین کھانے کے اختیارات پیش کیے جائیں گے
مسافروں کو مقبول بنگالی پکوان کے ساتھ ساتھ روایتی آسامی کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔
Published : February 5, 2026 at 10:26 AM IST
نئی دہلی: انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورازم کارپوریشن (IRCTC) نے بدھ کو اعلان کیا کہ ہاوڑہ-کامکھیا اور کامکھیا-ہاؤڑا وندے بھارت سلیپر ایکسپریس ٹرینوں میں نان ویجیٹیرین فوڈ آپشنز دستیاب ہوں گے۔ "ان مزیدار پیشکشوں کے علاوہ، مسافر اب نان ویجیٹیرین چکن ڈشز سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ خطے میں مسافروں کی طرف سے اس نئے اضافے کا پرتپاک خیرمقدم کیا گیا ہے، جس سے ان کے کھانے کے تجربے میں لطف کے حقیقی احساس کا اضافہ ہوا ہے،" اس نے کہا۔
انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورازم کارپوریشن (IRCTC) کے مطابق، اس نے کیٹرنگ خدمات کو اپ گریڈ کرنے اور پورے ملک میں گھریلو اور اندرون ملک ریل سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی شروع کی گئی ہاوڑہ-کامکھیا جنکشن اور کامکھیا جنکشن-ہاؤڑا سلیپر وندے بھارت ایکسپریس ہندوستان کے دو انتہائی قابل احترام اور ثقافتی طور پر اہم مقامات کو جوڑتی ہیں۔ یہ ٹرین مسافروں کے آرام اور اعلیٰ آن بورڈ خدمات پر زور دے کر ریل کے سفر کو نئی شکل دے رہی ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان اور بنگال کی بھرپور پاک روایات سے متاثر ہو کر، ٹرین کے آن بورڈ مینو میں مستند علاقائی ذائقوں کو شامل کیا گیا ہے، جو مسافروں کو مقبول بنگالی پکوانوں کے ساتھ ساتھ روایتی آسامی کھانے بھی پیش کرتے ہیں۔
کھانے کا یہ بہتر تجربہ مسافروں کے اطمینان کو بڑھاتا ہے اور علاقائی ثقافتی ورثے کو فروغ دیتا ہے۔ IRCTC نے کہا کہ سبزی خور اور غیر سبزی خور دونوں علاقائی پکوان پیش کرتے ہوئے، وندے بھارت سلیپر ایکسپریس مسافروں کے جہاز میں کھانے کے لیے ایک معیار قائم کر رہی ہے۔
آسام اور مغربی بنگال کے مسافر پچھلے مہینے پہلی وندے بھارت سلیپر ٹرین میں سوار ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالدہ ٹاؤن ریلوے اسٹیشن پر ہاوڑہ-گوہاٹی (کامکھیا) سروس کو ہری جھنڈی دکھائی۔ مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ وندے بھارت سلیپر ٹرین مسافروں کو طویل فاصلے کے سفر کے لیے ایک جدید، آرام دہ اور سستی سفری سہولت فراہم کرتی ہے۔
جدید ہندوستان کی بڑھتی ہوئی نقل و حمل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی، مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ وندے بھارت سلیپر ٹرین کو سستی کرایوں پر ایئر لائن جیسا سفری تجربہ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ طویل فاصلے کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے تیز تر، محفوظ اور زیادہ آسان بناتا ہے۔ ہاوڑہ-گوہاٹی (کامکھیا) روٹ پر سفر کے وقت میں تقریباً 2.5 گھنٹے کی کمی کرتے ہوئے، ٹرین سے مذہبی یاترا اور سیاحت کو بڑا فروغ ملنے کی امید ہے۔