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آپریشن 'سائی وجرا': 60 کروڑ روپے کے سائبر فراڈ کا پردہ فاش، نائجیرین باشندے سمیت 49 گرفتار

کمشنریٹ گوتم بدھ نگر پولیس نے سائبر جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن 'سائی وجرا' شروع کیا، ایک بڑے نیٹ ورک کو ختم کیا۔

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60 کروڑ روپے کے سائبر فراڈ کا پردہ فاش (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 16, 2026 at 1:00 PM IST

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نوئیڈا: نوئیڈا میں پولیس نے ایک بڑے سائبر نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔ اس سلسلے میں 50 مجرموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کمشنریٹ گوتم بدھ نگر پولیس نے آپریشن 'سائی وجرا' شروع کیا، جو سائبر جرائم پیشہ افراد کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا آپریشن ہے۔

پولیس کے مطابق ڈیجیٹل اور دستی انٹیلی جنس پر مبنی اس گہرے چھاپے کے نتیجے میں 60 کروڑ سے زیادہ مالیت کے سائبر فراڈ کا پتہ چلا ہے۔ اس کے تحت پولیس نے نوئیڈا میں چل رہے آٹھ غیر قانونی کال سینٹروں کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس سلسلے میں 700 سے زائد مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی، جس کے نتیجے میں 49 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔

سائبر جرائم پیشہ افراد

بتایا گیا ہے کہ سائبر جرائم پیشہ افراد 'میول بینک اکاؤنٹس' فروخت کر رہے تھے اور فراڈ نیٹ ورک کی حمایت کر رہے تھے۔ ان میں ایک نائجیرین شہری بھی شامل ہے۔ اس آپریشن کے دوران 67 موبائل فون، 19 لیپ ٹاپ، 76 سم کارڈ، 81 ڈیبٹ/کریڈٹ کارڈ اور 5 لاکھ روپے سے زائد کی نقدی برآمد کی گئی۔

سائبر کرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی

پسماندہ روابط کی بنیاد پر، پولیس نے نائجیریا کے ایک شہری کو بھی گرفتار کیا، جس کے ڈیجیٹل ثبوت نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (NCRP) پر کئی شکایات سے منسلک پائے گئے۔ سائبر کرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے۔

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