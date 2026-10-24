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جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں طلباء کا احتجاج، 'آزاد کشمیر' کا نعرہ لگانے کا الزام

کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے دعویٰ کیا کہ، "جامعہ کے طلباء کے احتجاج کے دوران 'آزاد کشمیر' کے نعرے نہیں لگائے گئے۔"

جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں طلباء کا احتجاج، 'آزاد کشمیر' کا نعرہ لگانے کا الزام
جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں طلباء کا احتجاج، 'آزاد کشمیر' کا نعرہ لگانے کا الزام (ETV Bharat)
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By ANI

Published : October 24, 2026 at 9:03 AM IST

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نئی دہلی: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے جمعہ کے روز کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں طلباء کے احتجاج کے دوران 'آزاد کشمیر' کا کوئی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ مسعود احتجاج کرنے والے طلباء سے ملاقات کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ پہنچے تھے، جس کے بعد انہیں دہلی پولیس نے حراست میں لے لیا۔

مسعود نے 'اے این آئی' کو بتایا، "وہاں 'آزاد کشمیر' کا ایک بھی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ میں سب کے سامنے کھڑا ہوا اور ایسے نعروں کی سخت مذمت کی، اور واضح کیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔"

تاہم، انہوں نے نشاندہی کی کہ جو لوگ کیمپس میں جموں و کشمیر سے متعلق پوسٹر لگا رہے تھے، وہ "تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا طلباء کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔" انہوں نے مزید کہا، "پولیس کو ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے ایسے پوسٹر لگائے۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔"

حراست میں لیے جانے سے قبل مسعود نے کہا، "یہاں کا ایک بھی طالب علم اس کے برعکس کوئی بات نہیں کہے گا۔ میں ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہوں جو ایسے پوسٹر لگا کر اس تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ طلباء کے خدشات جائز ہیں۔ طلباء یونین کو بحال کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ اس قوم کے مستقبل کو کچلنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟"

اس سے قبل، طلباء کے مطالبات کے سلسلے میں بھوک ہڑتال اور احتجاج کے بعد، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے سات رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی تھی تاکہ احتجاج کرنے والے طلباء سے بات چیت کی جا سکے، ان کے مطالبات کا جائزہ لیا جا سکے اور کیمپس میں معمول کے حالات بحال کیے جا سکیں۔

یہ فیصلہ 18 اکتوبر کو یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ایک اجلاس کے بعد کیا گیا۔ اس اجلاس میں وائس چانسلر پروفیسر مظہر آصف، رجسٹرار پروفیسر محمد مہتاب عالم رضوی، اور کنٹرولر آف ایگزامینیشنز پروفیسر احتشام الحق کے علاوہ مختلف فیکلٹیز کے ڈین، ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر، ڈین اکیڈمک افیئرز، چیف پراکٹر اور ہاسٹل پرووسٹ وغیرہ شریک تھے۔ یہ کمیٹی طلبہ کے احتجاج اور بھوک ہڑتال کے دوران تشکیل دی گئی ہے، جو اپنے مسائل کے حوالے سے کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ یہ پینل احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات چیت کرے گا، ان کے مطالبات کا جائزہ لے گا اور کیمپس میں معمول کی صورتحال بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی سفارش کرے گا۔

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