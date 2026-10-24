جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں طلباء کا احتجاج، 'آزاد کشمیر' کا نعرہ لگانے کا الزام
کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے دعویٰ کیا کہ، "جامعہ کے طلباء کے احتجاج کے دوران 'آزاد کشمیر' کے نعرے نہیں لگائے گئے۔"
By ANI
Published : October 24, 2026 at 9:03 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے جمعہ کے روز کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں طلباء کے احتجاج کے دوران 'آزاد کشمیر' کا کوئی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ مسعود احتجاج کرنے والے طلباء سے ملاقات کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ پہنچے تھے، جس کے بعد انہیں دہلی پولیس نے حراست میں لے لیا۔
مسعود نے 'اے این آئی' کو بتایا، "وہاں 'آزاد کشمیر' کا ایک بھی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ میں سب کے سامنے کھڑا ہوا اور ایسے نعروں کی سخت مذمت کی، اور واضح کیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔"
#WATCH | Delhi | After visiting Jamia Millia Islamia and meeting protesting students, Congress MP Imran Masood says, "No slogans calling for a “free Kashmir” were raised there—not a single one. I stood up in front of everyone and strongly condemned such slogans, stating that Kashmir is an integral part of India. Those putting up posters related to Kashmir were trying to undermine the movement and had nothing to do with it. The police should take strict action against those responsible for putting up such posters. Kashmir is an integral part of India and will always remain so" (23.10)— ANI (@ANI) October 23, 2026
تاہم، انہوں نے نشاندہی کی کہ جو لوگ کیمپس میں جموں و کشمیر سے متعلق پوسٹر لگا رہے تھے، وہ "تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کا طلباء کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔" انہوں نے مزید کہا، "پولیس کو ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے ایسے پوسٹر لگائے۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔"
#WATCH | Delhi: Congress MP Imran Masood visits Jamia Millia Islamia to meet protesting students; says, “Kashmir is an integral part of India. Even a child here would not say otherwise. I strongly condemn those trying to weaken this movement by putting up such posters. The students’ concerns are legitimate. Why don’t you restore the student union? They are the future of this country. Why is there an attempt to crush the future of this nation?” He was subsequently detained by the Delhi Police.— ANI (@ANI) October 23, 2026
حراست میں لیے جانے سے قبل مسعود نے کہا، "یہاں کا ایک بھی طالب علم اس کے برعکس کوئی بات نہیں کہے گا۔ میں ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہوں جو ایسے پوسٹر لگا کر اس تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ طلباء کے خدشات جائز ہیں۔ طلباء یونین کو بحال کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ اس قوم کے مستقبل کو کچلنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟"
اس سے قبل، طلباء کے مطالبات کے سلسلے میں بھوک ہڑتال اور احتجاج کے بعد، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے سات رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی تھی تاکہ احتجاج کرنے والے طلباء سے بات چیت کی جا سکے، ان کے مطالبات کا جائزہ لیا جا سکے اور کیمپس میں معمول کے حالات بحال کیے جا سکیں۔
Delhi: Slogans including “Free Kashmir” and “Free Sharjeel Imam” have been found written on the walls of Jamia Millia Islamia University amid a student hunger strike demanding the restoration of student union elections Hunger-striking student Jasim Ali says, "We completely refute this thing. And this thing that has happened, the Jamia administration is entirely at fault. This is not our job; it is the Jamia administration's job to stop such mischievous elements. But they themselves have been planted among us by the Jamia admin so that our peaceful protest can be ended. Our only demand is the restoration of the student union and its schedule, and we are standing firm on that. Otherwise, these things being talked about are baseless, pre-planned by the Jamia admin."— IANS (@ians_india) October 23, 2026
یہ فیصلہ 18 اکتوبر کو یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ایک اجلاس کے بعد کیا گیا۔ اس اجلاس میں وائس چانسلر پروفیسر مظہر آصف، رجسٹرار پروفیسر محمد مہتاب عالم رضوی، اور کنٹرولر آف ایگزامینیشنز پروفیسر احتشام الحق کے علاوہ مختلف فیکلٹیز کے ڈین، ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر، ڈین اکیڈمک افیئرز، چیف پراکٹر اور ہاسٹل پرووسٹ وغیرہ شریک تھے۔ یہ کمیٹی طلبہ کے احتجاج اور بھوک ہڑتال کے دوران تشکیل دی گئی ہے، جو اپنے مسائل کے حوالے سے کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ یہ پینل احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات چیت کرے گا، ان کے مطالبات کا جائزہ لے گا اور کیمپس میں معمول کی صورتحال بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی سفارش کرے گا۔
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