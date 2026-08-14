’کوئی منظوری نہیں، معاملہ ختم‘: سپریم کورٹ نے ساورکر سے متعلق راہل گاندھی کے خلاف شکایت خارج کردی
جسٹس دتا نے سوال کیاکہ منظوری کے بغیر یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھا؟ جب ضروری منظوری ہی نہیں تو کارروائی کی بنیاد کیا ہے۔
Published : August 14, 2026 at 3:23 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے جمعہ کو لوک سبھا میں قائدِ حزب اختلاف راہل گاندھی کے خلاف ونائک دامودر ساورکر سے متعلق بعض بیانات پر دائر فوجداری ہتکِ عزت کی شکایت اور ان کے خلاف جاری کیے گئے سمن کو خارج کردیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے اترپردیش حکومت کی جانب سے ضروری منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی۔ عدالت نے واضح الفاظ میں کہا کہ ”جب منظوری ہی موجود نہیں تو معاملہ یہیں ختم ہوجاتا ہے۔“
جسٹس دیپانکر دتا کی سربراہی میں قائم بنچ کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو عدالت نے مشاہدہ کیا کہ قانون پر عمل کیا جانا ضروری ہے۔ راہل گاندھی کی جانب سے ایڈووکیٹ شیشیر چندرا عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اترپردیش حکومت کی نمائندگی ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج نے کی۔ سماعت کے دوران جسٹس دتا نے استفسار کیا کہ کیا شکایت دائر کرنے اور کارروائی آگے بڑھانے کے لیے حکومت کی منظوری حاصل کی گئی تھی؟
ایڈووکیٹ شیشیر چندرا نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے ایسی کوئی منظوری حاصل نہیں کی گئی۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ مجسٹریٹ کی جانب سے جاری حکم کو منسوخ کرکے معاملہ دوبارہ غور کے لیے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا جائے۔ جسٹس دتا نے سوال کیا کہ منظوری کے بغیر یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھا؟ انہوں نے کہا کہ جب ضروری منظوری موجود ہی نہیں ہے تو قانونی کارروائی کی بنیاد کیا ہے۔
ایڈووکیٹ چندرا نے دوبارہ واضح کیا کہ اس معاملے میں حکومتی منظوری ضروری تھی اور وہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت کے استفسار کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کو سمن جاری کرنے سے قبل ضروری قانونی کارروائی کے تحت منظوری حاصل کرنا لازمی تھا۔ جسٹس دتا نے ریمارکس دیے کہ ”منظوری ضروری تھی۔ منظوری موجود نہیں ہے۔ یہی معاملے کا اختتام ہے۔“
عدالت نے مختصر سماعت کے بعد اپنے حکم میں کہا کہ اترپردیش حکومت کی جانب سے داخل کردہ حلف نامے میں راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے حکومت کی منظوری دیے جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ مجسٹریٹ کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کو منسوخ کیا جاتا ہے۔
راہل گاندھی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں ہائی کورٹ نے ونائک دامودر ساورکر کے خلاف مبینہ طور پر قابلِ اعتراض اور ہتک آمیز بیانات کے معاملے میں ان کے خلاف جاری سمن کو منسوخ کرنے سے انکار کردیا تھا۔ اپریل 2025 میں الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے راہل گاندھی کے خلاف جاری سمن کو منسوخ کرنے سے انکار کردیا تھا۔
یہ معاملہ 17 نومبر 2022 کو مہاراشٹر کے ضلع اکولہ میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی کی جانب سے ساورکر کے بارے میں دیے گئے مبینہ توہین آمیز بیانات سے متعلق تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ راہل گاندھی کے پاس ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 397 کے تحت سیشن جج سے رجوع کرنے کا راستہ موجود ہے۔ یہ دفعہ ماتحت عدالت کے حکم پر نظرثانی کا اختیار فراہم کرتی ہے۔
راہل گاندھی نے اپنے خلاف کارروائی جاری رہنے کے دوران ماتحت عدالت کے سمن جاری کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ یہ سمن لکھنؤ کی ایک سیشن عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ راہل گاندھی نے ساورکر کو مبینہ طور پر ”برطانوی خادم“ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں پنشن ملتی تھی۔ عدالت کے مطابق یہ بیانات معاشرے میں نفرت اور بداعتمادی پیدا کرنے کا باعث بنے۔
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یہ معاملہ ایک وکیل کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران سامنے آیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس وقت کے وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران جان بوجھ کر ساورکر کی توہین کی تھی۔