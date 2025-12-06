نیہا سنگھ راٹھور کو کوئی راحت نہیں، ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی
پی ایم مودی کے خلاف توہین آمیز ریمارکس معاملے میں لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے میں ضمانت مسترد کر دی گئی۔
Published : December 6, 2025 at 9:32 AM IST
لکھنؤ: الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ توہین آمیز تبصرہ کرنے کے معاملے میں لوک گلوکار نیہا سنگھ راٹھور کو راحت دینے سے انکار کر دیا۔ جمعہ کو نیہا سنگھ راٹھور کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے لکھنؤ بنچ نے ان کی عرضی کو خارج کر دیا اور انہیں پیشگی ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ بنچ نے کہا کہ نیہا سنگھ نے جانچ میں تعاون نہیں کیا۔ جسٹس برجراج سنگھ کی سنگل بنچ نے لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے میں بھی ضمانت مسترد کردی۔
نیہا سنگھ راٹھور نے پیشگی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں عدالت سے قبل از گرفتاری ضمانت دینے کی درخواست کی تھی۔ ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے سرکاری وکیل ڈاکٹر وی کے سنگھ نے کہا کہ نیہا سنگھ راٹھور کے خلاف اپریل میں لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اس سے پہلے، 19 ستمبر کو ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بنچ نے نیہا سنگھ کی وزیر اعظم نریندر مودی، بہار کے انتخابات اور ہندو مسلم سیاست سے متعلق ان کی سوشل میڈیا پوسٹوں پر لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست کو خارج کر دیا تھا۔
سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر کی تحقیقات میں عدالت کی مداخلت مناسب نہیں ہے۔ تاہم، عدالت نے نیہا سنگھ راٹھور کو مقدمے کی سماعت یا ڈسچارج کے عمل کے دوران الزامات کو چیلنج کرنے کی آزادی دی۔ فی الحال، سپریم کورٹ نے بھی کوئی عبوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ نیہا سنگھ راٹھور کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے دلیل دی کہ سوشل میڈیا پر کیا گیا تبصرہ اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے۔ پورے بیان پر ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے یا بغاوت جیسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔
واضح رہے کہ نیہا سنگھ راٹھور کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ مودی پاکستان کو دھمکی دینے اور قوم پرستی کے نام پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے بہار آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ دہشت گردوں کو ڈھونڈنے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے بی جے پی ملک کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے۔
