ایران سے بھارت آرہا خام تیل کا جہاز چین نہیں جارہا، حکومت نے خبر کو بتایا افواء، کہا۔۔ ایران نے ساتھ ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں
حکومت کے مطابق، ایرانی خام تیل لے جانے والے ٹینکر کا رخ بھارت کے بجائے چین کی طرف موڑنے کی خبر غلط ہے۔
Published : April 4, 2026 at 4:49 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے ہفتے کے روز کہا کہ ایران سے خام تیل کی درآمد ات کو لے کر ادائیگی سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا کہ ریفائنریز اس ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مختلف سپلائرز سے تیل خرید رہی ہیں۔
'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ان خبروں کو مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی خام تیل لے جانے والا ایک ٹینکر اپنی پہلے سے بتائی گئی منزل کے بجائے چین کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔
The news reports and social media posts of an Iranian crude cargo being diverted from Vadinar, India to China due to “payment issues” are factually incorrect. 🇮🇳India imports crude oil from 40+ countries, with companies having full flexibility to source oil from different sources…— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 4, 2026
وزارت نے کہا کہ، یہ دعوے معیاری صنعت کے عمل کو نظر انداز کرتے ہیں جس میں کارگو کی منزلوں کو آپریشنل لچک کی بنیاد پر درمیانی سفر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کھیپ ہندوستان پہنچ جاتی ہے تو تقریباً سات سالوں میں اس طرح کی پہلی کھیپ ہوگی۔
وزارت نے ان دعوؤں کو حقیقتاً غلط قرار دیا کہ کارگو کو ادائیگی میں رکاوٹوں کی وجہ سے گجرات کے واڈینار کے بجائے چین کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ وزارت نے کہا کہ "ایرانی خام تیل کی درآمد کے حوالے سے ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔"
وزارت نے واضح کیا، "ہندوستان 40 سے زیادہ ممالک سے خام تیل درآمد کرتا ہے، اور کمپنیاں متنوع ذرائع اور جغرافیائی خطوں سے تیل حاصل کرنے کے لیے مکمل لچک رکھتی ہیں۔"
وزارت کے مطابق، "مغربی ایشیا میں سپلائی کی رکاوٹوں کے درمیان، ہندوستانی ریفائنریوں نے اپنی خام تیل کی ضروریات کو حاصل کر لیا ہے، بشمول ایران سے۔۔ وزارت نے کہا، افواہوں کے برعکس، ایرانی خام تیل کی درآمد کے حوالے سے ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔"
جہاز رانی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والی فرم کیپلر نے جمعہ کو اطلاع دی تھی کہ ٹینکر 'پنگ شن' (2002 میں بنایا گیا تھا اور 2025 میں امریکہ نے اس کی منظوری دی تھی) اب گجرات کے واڈینار کے بجائے چین کے ڈونگینگ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ ایک جہاز، سی برڈ، تقریباً 44,000 ٹن ایرانی ایل پی جی لے کر 2 اپریل کو منگلور پہنچا اور فی الحال سامان اتار رہا ہے۔
