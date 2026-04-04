ETV Bharat / bharat

ایران سے بھارت آرہا خام تیل کا جہاز چین نہیں جارہا، حکومت نے خبر کو بتایا افواء، کہا۔۔ ایران نے ساتھ ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں

حکومت کے مطابق، ایرانی خام تیل لے جانے والے ٹینکر کا رخ بھارت کے بجائے چین کی طرف موڑنے کی خبر غلط ہے۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 4, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: مرکزی حکومت نے ہفتے کے روز کہا کہ ایران سے خام تیل کی درآمد ات کو لے کر ادائیگی سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا کہ ریفائنریز اس ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مختلف سپلائرز سے تیل خرید رہی ہیں۔

'ایکس' (سابقہ ​​ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ان خبروں کو مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی خام تیل لے جانے والا ایک ٹینکر اپنی پہلے سے بتائی گئی منزل کے بجائے چین کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔

وزارت نے کہا کہ، یہ دعوے معیاری صنعت کے عمل کو نظر انداز کرتے ہیں جس میں کارگو کی منزلوں کو آپریشنل لچک کی بنیاد پر درمیانی سفر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کھیپ ہندوستان پہنچ جاتی ہے تو تقریباً سات سالوں میں اس طرح کی پہلی کھیپ ہوگی۔

وزارت نے ان دعوؤں کو حقیقتاً غلط قرار دیا کہ کارگو کو ادائیگی میں رکاوٹوں کی وجہ سے گجرات کے واڈینار کے بجائے چین کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ وزارت نے کہا کہ "ایرانی خام تیل کی درآمد کے حوالے سے ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔"

وزارت نے واضح کیا، "ہندوستان 40 سے زیادہ ممالک سے خام تیل درآمد کرتا ہے، اور کمپنیاں متنوع ذرائع اور جغرافیائی خطوں سے تیل حاصل کرنے کے لیے مکمل لچک رکھتی ہیں۔"

وزارت کے مطابق، "مغربی ایشیا میں سپلائی کی رکاوٹوں کے درمیان، ہندوستانی ریفائنریوں نے اپنی خام تیل کی ضروریات کو حاصل کر لیا ہے، بشمول ایران سے۔۔ وزارت نے کہا، افواہوں کے برعکس، ایرانی خام تیل کی درآمد کے حوالے سے ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔"

جہاز رانی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والی فرم کیپلر نے جمعہ کو اطلاع دی تھی کہ ٹینکر 'پنگ شن' (2002 میں بنایا گیا تھا اور 2025 میں امریکہ نے اس کی منظوری دی تھی) اب گجرات کے واڈینار کے بجائے چین کے ڈونگینگ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ ایک جہاز، سی برڈ، تقریباً 44,000 ٹن ایرانی ایل پی جی لے کر 2 اپریل کو منگلور پہنچا اور فی الحال سامان اتار رہا ہے۔

TAGGED:

PAYMENT ISSUES IRAN OIL
CRUDE OIL SUPPLY INDIA
MIDDLE EAST OIL DISRUPTION
آبنائے ہرمز
IRAN OIL EXPORTS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.