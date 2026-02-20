بابر کے نام پر مسجد کی تعمیر سے کوئی نہیں روک سکتا، سپریم کورٹ نے درخواست خارج کردی
درخواست گزار کے وکیل نے بابر کو حملہ آور قرار دیتے ہوئے دلیل دی کہ ان کے نام پر کوئی مسجد نہ بنائی جائے۔
Published : February 20, 2026 at 4:50 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو اس درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں مغل بادشاہ بابر یا بابری مسجد کے نام پر کسی بھی مسجد یا مذہبی ڈھانچے کی تعمیر یا نام رکھنے کی ہدایت دینے کی مانگ کی گئی تھی۔
یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے بابر کو حملہ آور قرار دیتے ہوئے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نہ کوئی مسجد بنائی جائے اور نہ ہی ان کے نام سے منسوب کیا جائے۔
بنچ نے یہ بھی دلیل دی کہ ایسی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہئے۔ تاہم درخواست گزار کے وکیل بینچ کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ بنچ نے واضح کیا کہ وہ درخواست سننے کو تیار نہیں، جس کے بعد درخواست گزار کے وکیل نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے درخواست گزار کو درخواست واپس لینے کی اجازت دے دی۔
حال ہی میں ترنمول کانگریس کے سابق رہنما اور ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے مغربی بنگال کے مرشد آباد میں بابری مسجد کی طرز پر ایک نئی مسجد بنانے کا اعلان کیا۔ اس اعلان نے تنازعہ کو جنم دیا۔
درخواست گزار کا مطالبہ کیا تھا؟
درخواست میں مرکزی حکومت، ریاستوں اور دیگر سے درخواست گزار کے کیس پر غور کرنے کی ہدایت مانگی گئی ہے، جس میں پورے ہندوستان میں بابر یا بابری مسجد یا بابر کے نام پر کسی بھی مسجد یا مذہبی ڈھانچے کی تعمیر، قیام یا نام رکھنے پر روک لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔