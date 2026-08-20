’کوئی جواز نہیں‘: سپریم کورٹ نے مارگادرشی کے خلاف درخواست خارج کردی
بنچ نے ریمارک کیا کہ اس معاملے میں جتنا زیادہ بحث کی جائے گی، اتنے ہی زیادہ شکوک درخواست گزار کے خلاف پیدا ہوسکتے ہیں۔
Published : August 20, 2026 at 5:11 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے جمعرات کو سابق رکن پارلیمنٹ ونداولی ارون کمار کی مارگادرشی فائنانسیرز کے خلاف دائر درخواست پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے اسے خارج کردیا۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً دو دہائیوں سے جاری اس معاملے میں مارگادرشی کے خلاف قانونی کارروائی کو جاری رکھنے کی کوشش بھی ختم ہوگئی۔
یہ معاملہ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس پرسنّا بی وارلے پر مشتمل سپریم کورٹ کی دو رکنی بنچ کے سامنے پیش ہوا۔ درخواست میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا جس کے ذریعے مارگادرشی فائنانسیرز کے خلاف شروع کی گئی فوجداری کارروائی کو ختم کردیا گیا تھا۔
سماعت کے دوران بنچ نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ ’’آپ کون ہیں جو یہ درخواست دائر کر رہے ہیں؟‘‘ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ درخواست گزار اور مارگادرشی ادارے کے درمیان بظاہر ذاتی نوعیت کا تنازع نظر آتا ہے اور ان کے وکیل کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل سے اس کے علاوہ کوئی واضح جواز سامنے نہیں آیا۔
بنچ نے یہ بھی ریمارک کیا کہ اس معاملے میں جتنا زیادہ بحث کی جائے گی، اتنے ہی زیادہ شکوک درخواست گزار کے خلاف پیدا ہوسکتے ہیں۔ مارگادرشی فائنانسیرز کی جانب سے سینئر وکلا سدھارتھ لوتھرا اور ناگاموتھو نے عدالت کے سامنے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک جمع کنندگان کو 2,591 کروڑ روپے واپس کیے جاچکے ہیں، جبکہ باقی ماندہ 5.43 کروڑ روپے کی غیر دعویٰ شدہ رقم ایک ایسکرو اکاؤنٹ میں جمع کردی گئی ہے۔
مارگادرشی کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق کارروائی کی تھی۔ اسی سلسلے میں اخبارات میں عوامی نوٹس جاری کیا گیا اور حقیقی جمع کنندگان سے دعوے یا اعتراضات طلب کیے گئے۔ دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے ونداولی ارون کمار کی درخواست خارج کردی۔
سال 2008 میں متحدہ آندھرا پردیش میں آنجہانی وائی ایس راج شیکھر ریڈی کی حکومت کے دور میں مارگادرشی کے خلاف فوجداری شکایت درج کی گئی تھی۔ الزام تھا کہ مارگادرشی نے ہندو غیر منقسم خاندان (ایچ یو ایف) کی حیثیت رکھنے کے باوجود عام لوگوں سے ڈپازٹس قبول کرکے ریزرو بینک آف انڈیا ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کی ہے۔ تقریباً دس سال بعد ہائی کورٹ نے مارگادرشی کے خلاف جاری کارروائی کو ختم کردیا تھا۔
بعد ازاں اپریل 2024 میں سپریم کورٹ نے معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ کو بھیجتے ہوئے یہ طے کرنے کی ہدایت دی تھی کہ مارگادرشی کے خلاف فوجداری کارروائی جاری رکھنے سے نظامِ انصاف کے مقصد کی تکمیل ہوگی یا یہ محض ایک بے نتیجہ مشق ثابت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو حقیقی سرمایہ کاروں اور جمع کنندگان سے دعوے اور اعتراضات طلب کرنے کی بھی ہدایت دی تھی۔ اس ہدایت کے مطابق 26 ستمبر 2024 کو ہائی کورٹ رجسٹری نے اخبارات میں عوامی نوٹس شائع کرکے حقیقی سرمایہ کاروں اور جمع کنندگان سے دعوے اور اعتراضات طلب کیے۔ تاہم اس نوٹس کے جواب میں کوئی بھی جمع کنندہ عدالت کے سامنے دعویٰ لے کر نہیں آیا۔
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سال 2025 میں مارگادرشی نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک انٹرلوکیوٹری درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ 2008 میں شروع کی گئی فوجداری کارروائی تمام جمع کنندگان کو رقم واپس کیے جانے کے بعد بے اثر ہوچکی ہے۔ ہائی کورٹ نے ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مارگادرشی کے حق میں درخواستیں قبول کرتے ہوئے کارروائی کو ختم کردیا۔ اب سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی کوئی وجہ نہ پاتے ہوئے ونداولی ارون کمار کی درخواست خارج کردی۔