سپریم کورٹ نے سی جے پی کے احتجاجی مارچ پر روک لگانے سے انکار کردیا
سپریم کورٹ نے کاکروچ جنتا پارٹی کے 5 ستمبر کو دہلی میں ہونے والے احتجاجی مارچ کے خلاف فوری سماعت سے انکار کر دیا۔
Published : August 31, 2026 at 5:23 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پانچ ستمبر کو نئی دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے اعلان کردہ احتجاجی مارچ کے خلاف پیر کو فوری مداخلت کرنے سے انکار کردیا۔ عدالت نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا بنیادی طور پر حکومت اور پولیس کی ذمہ داری ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ نے مشاہدہ کیا کہ، اس مرحلے پر، یہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجوزہ مظاہرہ کسی ناخوشگوار واقعے کا باعث بنے گا۔
The Supreme Court has refused to entertain a plea seeking directions to defer or postpone protests proposed by the Cockroach Janata Party (CJP) or any other group, and to summon the organisers of such protests before the court. The plea was mentioned in the backdrop of concerns… pic.twitter.com/UeWSgKx6w4— ANI (@ANI) August 31, 2026
سی جے آئی نے ریمارکس دیے، "ابھی کے لیے، ہم کم از کم یہ مان لیں گے کہ ہر کوئی پرامن طریقے سے کام کرے گا۔ اِس وقت یہ یقین کرنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا۔"
بنچ نے دہلی پولیس کے ریٹائرڈ افسر راجندر سنگھ کی طرف سے دائر درخواست کے بارے میں مرکز اور دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا لیکن پانچ ستمبر سے پہلے اس معاملے کو درج کرنے سے انکار کر دیا۔
عدالت نے 10 ستمبر کو سماعت مقرر کی۔ عدالت عظمیٰ نے نوٹ کیا کہ اس معاملے کی سماعت طلباء کے احتجاج سے متعلق دیگر معاملات کے ساتھ کی جائے گی۔
درخواست میں اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ دارالحکومت کے حساس علاقوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے یا احتجاجی مارچ ضروری پولس اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی کئے جائیں۔
سنگھ کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ رضوان احمد نے سپریم کورٹ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کی سماعت تین ستمبر کو کرے۔
احمد نے بتایا کہ، ان کے علم کے مطابق، منتظمین نے مارچ کے لیے پولیس سے اجازت نہیں مانگی ہے۔ انہوں نے سربراہی اجلاس کے دوران دارالحکومت میں بین الاقوامی معززین اور میڈیا کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا۔
وکیل نے 20 جولائی کو سی جے پی کے 'پارلیمنٹ مارچ' کے دوران ہونے والے تشدد کا حوالہ دیا اور خبردار کیا کہ ایک اور واقعہ رونما ہوسکتا ہے، چاہے براہ راست منتظمین کی وجہ سے کیوں نہ ہو۔
تاہم، سی جے آئی نے کہا کہ عدالت اس مفروضے پر آگے نہیں بڑھ سکتی کہ کچھ ناخوشگوار واقع ہو گا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پولیس اہلکار امن و امان کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
سی جے آئی نے کہا، "ہمارے سامنے کسی مخصوص گروپ کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ براہ کرم مرکز یا دہلی کے این سی ٹی کو مخاطب کریں۔ امن و امان کو برقرار رکھنا ان کا کام ہے۔ انہیں قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے۔"
احمد نے عدالت عظمیٰ سے برکس سربراہی اجلاس تک مارچ کو ملتوی کرنے پر غور کرنے کی اپیل کی۔ بنچ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور عرضی گزار سے کہا کہ وہ مرکز اور دہلی پولیس کے سامنے اپنے تحفظات رکھیں۔
سی جے آئی نے کہا کہ، "ان سے امن و امان برقرار رکھنے کی توقع کی جاتی ہے، اور یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کریں، ہم ان سے ان پیرامیٹرز کے اندر کام کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم دونوں فریقوں سے احترام کا مظاہرہ کرنے، صحیح برتاؤ کرنے، اور ملک کے قوانین کی پابندی کی توقع کرتے ہیں۔"
درخواست میں 12-13 ستمبر کو ہونے والے برکس سربراہی اجلاس کے بعد تک لوٹینز دہلی میں کسی بھی مجوزہ احتجاج کو ریگولیٹ کرنے، ملتوی کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
کاکروچ جنتا پارٹی نے پانچ ستمبر کو دہلی میں مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اس نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ، مبینہ امتحانی پیپر لیک کے خلاف جولائی میں ہونے والے احتجاج میں حصہ لینے والے طلباء کے خلاف مقدمات واپس لینے کے اپنے وعدے کو حکومت نے پورا نہیں کیا ہے۔
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