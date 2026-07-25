وانگچک کی وضاحت: مرکز کے ساتھ کوئی سودا نہیں، بھوک ہڑتال ختم کرنے کی بتائی یہ اہم وجہ
وانگچک نے کہا کہ ان کی ترجیح 2025 میں لداخ میں نوجوانوں کے خلاف ہوئے کریک ڈاؤن جیسی کارروائی سے طلباء کو بچانا تھا۔
Published : July 25, 2026 at 9:10 AM IST
نئی دہلی: کارکن سونم وانگچک نے کہا کہ انہوں نے مرکز کی تحریری یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد اپنی 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں مظاہرین کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا خدشہ تھا۔ وانگچک کے مطابق وہ لداخ میں 24 ستمبر 2025 کو نوجوانوں پر ہوئی فائرنگ جیسے تشدد کو روکنا چاہتے تھے۔
جمعے کی رات دیر گئے پوسٹ کی گئی یوٹیوب ویڈیو میں، وانگچک نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ احتجاج میں شامل طلباء کو تشدد یا قانونی نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
AFTER 26 DAYS OF HUNGER DO I NEED TO PROVE MY SINCERITY !!!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video on my YouTube Channel: Sonam Wangchuk pic.twitter.com/6CO3tjZsSD
انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے مذاکرات کے دوران وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ان کی ترجیح مظاہرین کے خلاف کسی بھی قانونی کارروائی کو روکنا تھی۔ وانگچک نے یقین ظاہر کیا کہ پردھان بالآخر استعفیٰ دے دیں گے۔
ماحولیاتی کارکن نے کہا، "گزشتہ رات تقریباً نصف شب، مجھے بتایا گیا کہ وزراء نے تحریری یقین دہانی کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ میں جلدی میں تھا کیونکہ دہلی میں حالات ایسے تھے، خدشہ تھا کہ کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ میں رپورٹس دیکھ رہا تھا اور مجھے 24 ستمبر 2025 کی یاد آئی، جب پولیس اور سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے بے رحمی سے لداخ کے نوجوانوں پر فائرنگ کردی تھی۔مجھے ڈر تھا کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اپنا انشن ختم کر لوں اور امن کی اپیل کروں تو شاید صورتحال کنٹرول میں آجائے۔"
مرکزی وزراء کی موجودگی میں اپنا انشن ختم کرنے پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے وانگچک نے کہا کہ ان کے فیصلے پر سوال اٹھانے والے ان حالات سے بے خبر تھے کہ انہیں احتجاجی مقام سے ہٹائے جانے کے بعد کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔
سونم وانگچک نے زور دے کر سوال کیا، "اگر مجھے کوئی سودا کرنا ہوتا تو کیا میں 26 دن تک بھوکا رہتا؟ کیا میں دہلی کی گرمی میں بھوک ہڑتال کرنے کے بجائے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر سودا نہیں کر سکتا تھا؟"
وانگچک نے الزام لگایا کہ جب انھیں 18 جولائی کو صفدر جنگ اسپتال لے جایا گیا تو ان کے ساتھ "قیدی جیسا سلوک" کیا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہیں آزادانہ نقل و حرکت سے منع کیا گیا ہے، ملاقاتیوں سے ملنے سے روکا گیا اور موبائل فون یا لیپ ٹاپ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
انہوں نے کہا، "یہ شمالی کوریا میں ہونے کی طرح تھا،" انہوں نے مزید کہا کہ دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں میدانتا اسپتال منتقل کرنے کی اجازت دینے کے بعد بھی، انہیں مبینہ طور پر کئی گھنٹوں تک صفدرجنگ اسپتال سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ نے ان سے میڈانتا اسپتال میں ملاقات کی اور مبینہ طور پر نیٹ پیپر لیک اور امتحانی نظام میں جوابدہی پر پارلیمنٹ میں بحث کے بعد خودکشی سے مرنے والے طلباء کے اہل خانہ کے لیے معاوضے پر مثبت غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
تاہم، انہوں نے اصرار کیا کہ وہ تحریری یقین دہانی کے بغیر اپنا انشن ختم نہیں کریں گے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
وانگچک نے کہا، "ابتدائی طور پر وہ معاوضے اور پارلیمنٹ میں بحث کرنے پر راضی ہوئے لیکن یہ یقین دلانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ احتجاج کرنے والے طلبا کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے صرف زبانی یقین دہانی کی پیشکش کی۔ میں نے تحریری یقین دہانی پر اصرار کیا اور جب تک وہ راضی نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری"۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی بنیادی فکر پردھان کے استعفیٰ کے بجائے طلباء کی حفاظت کرنا ہے۔
"میری توجہ اس بات پر تھی کہ طلباء کو نقصان نہ پہنچے۔ میری بنیادی تشویش قانونی کارروائی اور ایف آئی آر تھی۔ میں نے ذاتی طور پر وزیر کا استعفیٰ حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا،" انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جاری تحریک اس مطالبے (پردھان کا استعفیٰ) کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
وانگچک نے ذکر کیا کہ انہوں نے ممبران پارلیمنٹ، کاکروچ جنتا پارٹی کے ممبران اور لداخ کے نمائندوں کی موجودگی میں اپنا انشن ختم کرنے کی امید کی تھی، لیکن دعویٰ کیا کہ وزراء کے پہنچنے سے پہلے ان میں سے بہت سے لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
انہوں نے کہا، "میرے دل میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرے ساتھی، طلباء اور ممبران پارلیمنٹ جو میری حمایت کے لیے آئے تھے، جب میں نے اپنا انشن ختم کیا تو وہ موجود نہیں ہو سکے۔"
وانگچک نے مرکزی حکومت کی جانب سے تحریری یقین دہانی کے بعد جمعرات کی آدھی رات کے فوراً بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی تھی۔مرکز نے ایک تحریری یقین دہانی کرائی کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف مقدمات درج نہ کرنے کے بارے میں مثبت ہے، امتحانی اصلاحات اور پیپر لیکس پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کرے گا، اور مبینہ طور پر نیٹ پیپر لیک کے بعد خودکشی سے مرنے والے طلباء کے خاندانوں کے لیے معاوضے پر مثبت غور کر رہی ہے۔
مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت والی تحریک میں شامل ہونے کے بعد وہ 28 جون سے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر تھے۔
سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیو وائرل ہورہے ہیں جس میں سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال ختم کرنے پر سوالا اٹھائے جارہے ہیں۔ ان میں سونم وانگچک پر مرکزی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سونم وانگچک کی جانب سے احتجاجی طلباء کے مرکزی مطالبے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے پر زور نہیں دیا جانا بتایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونم وانگچک نے اپنے انشن ختم کرنے پر تفصیلی وضاحت پیش کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: