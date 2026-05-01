ٹی ایم سی نے ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کا لگایا الزام، ممتا بنرجی نے اسٹرانگ روم کا کیا دورہ، الیکشن کمیشن کو دینی پڑی صفائی
مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر منوج کمار اگروال کا کہنا ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی بند نہیں کیا گیا ہے۔
Published : May 1, 2026 at 7:22 AM IST
کولکتہ: مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر منوج کمار اگروال نے جمعرات کو اس بات کا اعادہ کیا کہ ای وی ایم کے کمرے محفوظ اور مضبوط ہیں۔ یہ بیان ٹی ایم سی کے ان الزامات کے جواب میں دیا گیا ہے کہ ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کے بارے میں کوئی تنازعہ نہیں ہے۔
یہ بیان ٹی ایم سی کے اس الزام کے بعد آیا ہے کہ بی جے پی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت سے، کسی بھی متعلقہ پارٹی اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی کے بغیر بیلٹ بکس کھول رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سی سی ٹی وی بند نہیں کیا گیا۔ تمام آٹھ اسٹرانگ رومز، سات ای وی ایم اور ایک پوسٹل بیلٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نشر کی جا رہی ہے۔
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Chief Minister Mamata Banerjee says, " there is a strong room here for evms... we found that in many places, manipulation is taking place... when i saw the cctv on tv, i thought i should also go and see it. initially, the central forces…
قواعد کے مطابق پوسٹل بیلٹ روم کھول رہا تھا
سیاسی جماعت کے ارکان اسے تین پرتوں کی حفاظت کے باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے شام 4 بجے کے قریب ہلچل دیکھی۔ جب ہمارا عملہ قواعد کے مطابق پوسٹل بیلٹ روم کھول رہا تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو قواعد کے مطابق مطلع کیا گیا تھا، اور تمام امیدواروں کو آر او (ریٹرننگ آفیسر) نے آگاہ کیا تھا۔
گنتی بھی 100 فیصد صاف ہو گی
اگروال نے اے این آئی کو بتایا، "انہیں شام 4 بجے کے بعد یہاں آنا چاہیے تھا۔ تین امیدوار آئے اور دیکھا کہ ای وی ایم اسٹرانگ رومز کو سیل کر دیا گیا ہے جب کہ پوسٹل بیلٹ اسٹرانگ روم کھلا ہوا تھا۔ پھر وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "امن و امان کی صورتحال نہیں رہے گی، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے، انتخابات کی طرح گنتی بھی 100 فیصد صاف ہو گی۔"
#WATCH | West Bengal Polls | Kolkata: On TMC claiming elderly man died after assault by central forces in Howrah, State Chief Electoral Officer Manoj Kumar Agarwal says, " this was an 82-year-old man who had come to vote along with his son. he was unwell, but he still insisted on…
پوسٹل بیلٹس کو باقاعدگی سے الگ کیا جا رہا ہے
اگروال نے کہا کہ پولنگ باڈی کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اصرار کیا کہ وہ پولنگ کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ بظاہر ترنمول کانگریس کے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کی گئی ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے عہدیداروں نے کہا کہ پولنگ ای وی ایم والے تمام اسٹرانگ روم محفوظ اور سیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹل بیلٹس کو باقاعدگی سے الگ کیا جا رہا ہے۔
#WATCH | West Bengal Polls | Kolkata: State Chief Electoral Officer Manoj Kumar Agarwal says, " the writ petition has been dismissed. we have received a copy. no political party can decide who has to be included and who is not to be included. it is the discretion of the returning…
ٹی ایم سی کے اس دعوے کے بارے میں کہ ہاوڑہ میں مرکزی فورسز کے حملے میں ایک بزرگ کی موت ہو گئی، ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر منوج کمار اگروال نے کہا، "یہ ایک 82 سالہ شخص تھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ ووٹ ڈالنے آیا تھا، وہ بیمار تھا، لیکن پھر بھی ووٹ ڈالنے کے لیے بوتھ جانے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ بوتھ کے اندر داخل ہوا اور وہاں سے باہر آیا، جب وہ ای وی ایم کے پاس نہیں آیا تو وہ باہر آیا۔ نیم فوجی دستے بوتھ کے اندر موجود ہیں، وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج اور انتخابی عہدیداروں اور ہر کسی کے بیانات ہیں۔
انتظام میں کوئی شفافیت نہیں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ
اس سے پہلے ٹی ایم سی کے سینئر لیڈر ششی پنجا اور کنال گھوش نے نیتا جی انڈور اسٹیڈیم کے باہر فوراً احتجاج کیا۔ گھوش نے کہا، "آپ الیکشن کمیشن کی لائیو اسٹریمنگ اور سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ سکتے ہیں، جہاں کچھ لوگ اندر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی نمائندہ اندر نہیں ہے۔ وہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہے ہیں۔ کوئی شفافیت نہیں ہے۔" وہ (بی جے پی) اپنے لوگوں کو اسٹرانگ روم کے اندر بھیج رہے ہیں اور پوسٹل بیلٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ ششی پنجہ احتجاج میں بیٹھ گئے۔ پارٹی اس واقعے کے حوالے سے مزید کارروائی کرے گی۔' واضح رہے کہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔