حکومت نے دی صفائی، کہا اب تک آدھار ڈیٹا کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی
حکومت نے کہا کہ اب تک UIDAI ڈیٹا بیس سے آدھار کارڈ ہولڈر کے ڈیٹا کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔
Published : December 17, 2025 at 5:11 PM IST
نئی دہلی: الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت نے بدھ کو کہا کہ آج تک ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (UIDAI) کے ڈیٹا بیس سے آدھار کارڈ ہولڈر کے ڈیٹا کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ وزارت نے دنیا کے سب سے بڑے بائیو میٹرک شناختی نظام کی حفاظت پر زور دیا۔
وزارت نے کہا کہ آدھار دنیا کا سب سے بڑا بائیو میٹرک شناختی نظام ہے، جس میں تقریباً 1.34 بلین زندہ آدھار ہولڈر ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ آدھار نے 16,000 کروڑ سے زیادہ تصدیقی لین دین مکمل کر لیا ہے۔
دنیا کا سب سے بڑا بائیو میٹرک شناختی پروگرام
17 دسمبر کو لوک سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا کہ حکومت کے مضبوط تکنیکی اور ادارہ جاتی حفاظتی اقدامات کی وجہ سے آدھار محفوظ ہے۔ تقریباً 1.34 بلین لائیو آدھار نمبر رکھنے والوں کو UIDAI نے جاری کیا ہے۔ آدھار کارڈ کے آغاز کے بعد سے، سسٹم نے 16,000 کروڑ سے زیادہ تصدیقی لین دین پر کارروائی کی ہے، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا بائیو میٹرک شناختی پروگرام ہے۔
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر
وزیر نے کہا کہ UIDAI ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے لیے 'دفاع میں گہرائی' کے نقطہ نظر پر مبنی ایک کثیر سطحی حفاظتی فریم ورک کی پیروی کرتا ہے۔ وزارت نے کہا، "اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں سکیورٹی کی متعدد پرتیں موجود ہیں، لہٰذا اگر ایک پرت سے سمجھوتہ کیا جاتا ہے، تو دیگر پرتیں ڈیٹا کی حفاظت کرتی ہیں۔"
آدھار ڈیٹا کا ٹرانسمیشن اور اسٹوریج
انہوں نے مزید کہا، "پورے نظام کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ محفوظ رہے۔" غلط استعمال یا مداخلت کو روکنے کے لیے، آدھار ڈیٹا کو ٹرانسمیشن اور اسٹوریج دونوں کے دوران، جدید خفیہ کاری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ کیا جاتا ہے۔
نیشنل کریٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر پروٹیکشن
آدھار سسٹم کو ایک محفوظ نظام قرار دیا گیا ہے، جو اسے نیشنل کریٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر پروٹیکشن سینٹر (NCIPC) کے ذریعے مسلسل نگرانی میں رکھتا ہے۔ ایجنسی UIDAI کی سائبر سکیوریٹی کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدگی سے سکیورٹی ایڈوائزری فراہم کرتی ہے۔
جامد اور متحرک سیکورٹی ٹیسٹنگ
اس کے علاوہ، ایک آزاد آڈٹ ایجنسی کو آدھار ایکو سسٹم کے لیے گورننس، رسک، تعمیل اور کارکردگی کا فریم ورک تیار کرنے اور اس کی نگرانی کے لیے مصروف کیا گیا ہے۔ وزیر نے ایوان کو مزید مطلع کیا کہ UIDAI مسلسل اپنی درخواستوں کے سائبر سیکورٹی آڈٹ کرتا ہے، جس میں جامد اور متحرک سیکورٹی ٹیسٹنگ شامل ہے، تاکہ کمزوریوں کی نشاندہی کی جا سکے اور ابتدائی مرحلے میں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔