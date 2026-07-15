نئی حلقہ بندی بل کی مشروط تائید کا اشارہ: مہاراشٹر کی سیاست میں نئی قیاس آرائیوں پر سپریہ سولے کی وضاحت
بل میں لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 850 کرنے اور نئی حلقہ بندی کی تجویز شامل ہونے کی اطلاعات ہیں۔
Published : July 15, 2026 at 3:23 PM IST
ممبئی : نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد پوار گروپ) کی کارگزار صدر اور بارامتی سے رکن پارلیمنٹ سپریہ سولے نے مہاراشٹر کی سیاست میں جاری ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شرد پوار کی قیادت والی این سی پی (ایس پی) حکمراں اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔
ممبئی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سپریہ سولے نے کہا کہ پارٹی کے سینئر رہنما جینت پاٹل نے ایک این سی پی (ایس پی) میونسپل کونسل صدر کے خلاف کی گئی کارروائی کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے باقاعدہ وقت مانگا تھا۔ انہوں نے کہاکہ "جینت پاٹل اپنی گاڑی میں وزیر اعلیٰ سے ملنے گئے اور اپنی ہی گاڑی میں واپس آئے۔ اس ملاقات میں کوئی راز یا خفیہ پہلو نہیں تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ 'ورشا' پر اور کون کون آیا تھا تو یہ سوال مجھ سے نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ سے کیا جانا چاہیے۔"
واضح رہے کہ منگل کی شب وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ 'ورشا' پر حکمراں این سی پی اور این سی پی (شرد پوار) کے بعض رہنماؤں کی ملاقاتوں کے بعد ریاست میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھیں۔ یہ قیاس آرائیاں ایسے وقت سامنے آئیں جب کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس میں مجوزہ 131ویں آئینی ترمیمی بل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے این سی پی (شرد پوار) اور ڈی ایم کے سے رابطے کر رہی ہے۔
اس بل میں لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 850 کرنے اور نئی حلقہ بندی (Delimitation) کی تجویز شامل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سپریہ سولے نے این سی پی (ایس پی) کے حکمراں اتحاد میں شامل ہونے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ گزشتہ بارہ برسوں سے میڈیا مسلسل ان کے وزیر بننے اور مختلف محکمے ملنے کی خبریں نشر کرتا رہا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کون سا قلمدان دیا جائے گا، اس لیے وزارتِ خزانہ یا دیگر محکموں سے متعلق تمام خبریں محض قیاس آرائیاں ہیں۔ سپریہ سولے نے سیاسی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتوں کو معمول کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر ملاقات کو سیاسی سازش قرار دینا درست نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک روز قبل "ون نیشن، ون الیکشن" سے متعلق اجلاس کے دوران ان کا ناشتہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ ہوا، جبکہ بعد میں انہوں نے اکھلیش یادو اور ڈمپل یادو سے ملاقات کی کیونکہ ان سے خاندانی تعلقات بھی ہیں۔
مجوزہ نئی حلقہ بندی کے بارے میں سپریہ سولے نے کہا کہ انڈیا اتحاد اس وقت تک کوئی باضابطہ موقف اختیار نہیں کرے گا جب تک مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں اس سے متعلق باقاعدہ بل پیش نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پہلے بھی حلقہ بندی کے فارمولے کو تحریری شکل میں مانگ چکی ہے، اس لیے قانون کا مسودہ دیکھے بغیر کوئی تبصرہ مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حلقہ بندی صرف آئینی اور قانونی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے مفاد کو سامنے رکھ کر۔
سپریہ سولے نے بتایا کہ وہ 19 جولائی کو نئی دہلی میں انڈیا اتحاد کے اجلاس میں شریک ہوں گی جبکہ 20 جولائی کو پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کی جانب سے طلب کردہ آل پارٹی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت پارلیمنٹ میں ملک میں پانی کے بحران، کسانوں کے مسائل، معاشی صورتحال، عالمی اقتصادی حالات، 'لڑکی بہن' اسکیم میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ایودھیا رام مندر منصوبے میں مبینہ بدعنوانی جیسے معاملات کو بھرپور انداز میں اٹھائے گی۔
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سپریہ سولے نے کہا کہ اگر رام مندر جیسے مقدس مقام پر بدعنوانی کے الزامات سامنے آتے ہیں تو اس سے کروڑوں عقیدت مندوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے مرکزی حکومت کو اس معاملے پر وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ "ہمارے لیے سب سے پہلے ملک، پھر ریاست، پھر پارٹی اور آخر میں خاندان کی اہمیت ہے۔"