انڈیگو بحران: مسافروں کو تکلیف اور افراتفری کےلئے ایئرلائین کو جوابدہ ٹھہرایا گیا، پارلیمنٹ میں رام موہن نائیڈو کا بیان
نائیڈو نے بتایا کہ پہلے ہی انڈیگو کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور افراتفری کے لیے پوری طرح سے جوابدہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔
Published : December 9, 2025 at 2:52 PM IST
نئی دہلی: شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے منگل کے روز لوک سبھا میں بیان دیتے ہوئے واضح کیا کہ ملک میں کوئی بھی ایئرلائن چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اپنی بدانتظامی یا قوانین کی خلاف ورزی کے ذریعے مسافروں کو پریشان نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ انڈیگو بحران کے سلسلے میں حکومت انتہائی سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔
وزیر نے بتایا کہ ڈی جی سی اے نے انڈیگو کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور ایئرلائن کو ملک بھر میں پیدا ہونے والی بدنظمی کا مکمل ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ انڈیگو میں عملے کی روٹنگ اور داخلی انتظامی خامیوں کے باعث ہزاروں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نائیڈو نے کہا کہ انڈیگو کی پروازوں کا شیڈول اب آہستہ آہستہ معمول پر آرہا ہے، دیگر تمام ایئرلائنز ہمیشہ کی طرح مناسب انداز میں چل رہی ہیں، اور متاثرہ مسافروں کو فوری ریفنڈ کی ہدایت دی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اب تک 750 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مسافروں کو لوٹا دی گئی ہے۔ وزیر نے مزید کہا کہ ایئرپورٹس پر حالات معمول کے مطابق ہیں اور بھیڑ یا پریشانی کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیکج ٹریکنگ، ریفنڈ اور مسافر سہولیات کا معاملہ وزارت کی براہ راست نگرانی میں ہے۔ ڈی جی سی اے نے انڈیگو کی سینئر قیادت کو شو کاز نوٹس بھیجا ہے اور ایک تفصیلی تفتیش جاری ہے۔ رپورٹ ملنے کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی۔
نائیڈو نے واضح کیا کہ حکومت کا مقصد ملک میں ایک مضبوط اور مسابقتی ایوی ایشن نظام قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ہم نئی ایئرلائنز کو بھارت میں آپریشن شروع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ شہری ہوا بازی میں محفوظ سفر ہماری اولین ترجیح ہے۔" وزیر کے بیان پر عدم اطمینان ظاہر کرتے ہوئے اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔