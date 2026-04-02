سی ایم عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی نتیش کمار کو ملے گی زیڈ پلس سکیورٹی، محکمہ داخلہ نے جاری کیا حکم
توقع ہے کہ نتیش جلد ہی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو کر باضابطہ طور پر راجیہ سبھا میں منتقل ہوجائیں گے۔
Published : April 2, 2026 at 1:00 PM IST
پٹنہ: نتیش کمار کو بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد بھی زیڈ پلس سیکورٹی ملتی رہے گی۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ کی اسپیشل برانچ نے منگل کو ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکمنامے کے مطابق راجیہ سبھا رکن بننے کے بعد بھی نتیش کمار کی سیکورٹی برقرار رہے گی۔
نتیش کمار کو زیڈ پلس سکیورٹی: محکمہ داخلہ کے حکم سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نتیش کمار جلد ہی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے کر راجیہ سبھا منتقل ہو جائیں گے۔ فی الحال نتیش کمار راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ فی الحال، نتیش کمار کو ایس ایس جی سیکورٹی ملی ہوئی ہے؛ وزیراعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد انہیں ایس ایس جی سکیورٹی کے ساتھ زیڈ پلس سکیورٹی بھی دی جائے گی۔
ہوم ڈیپارٹمنٹ کے حکمنامے میں کیا ہے؟: ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور اسپیشل برانچ کے ڈائریکٹر جنرل کو مرکزی حکومت کے فیصلے کی بنیاد پر زیڈ سکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ "بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار کو بہار اسپیشل سکیورٹی ایکٹ، 2000 کے تحت سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ نتیش کمار اس وقت راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور مستقبل قریب میں بہار قانون ساز کونسل کی اپنی رکنیت اور وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے کر راجیہ سبھا منتقل ہو جائیں گے۔"
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ "نتیش کمار کی سکیورٹی کے جائزے کے دوران، انہیں زیڈ پلس سکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ریاستی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں انہیں یہ سکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے۔"
مزید پڑھیں: بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایم ایل سی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، فی الحال رہیں گے وزیر اعلیٰ
زیڈ پلس سیکیورٹی کیا ہے؟: ملک میں زیڈ پلس کو سکیورٹی کا اعلیٰ ترین درجہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سکیورٹی وی آئی پیز یا ہائی پروفائل افراد کو فراہم کی جاتی ہے۔ یہ سکیورٹی اہم شخصیات جیسے وزیر اعظم، صدر، مرکزی وزیر داخلہ اور دیگر بڑے سیاست دانوں کو فراہم کی جاتی ہے۔
اس زمرے کی سکیورٹی میں ہر وقت 55 اہلکار تعینات ہوتے ہیں، جن میں 24 جوان، چھ اسپیشل اسسٹنٹ اسپیشل آفیسرز (PSOs)، 10 آرمڈ اٹیک گارڈ، دو ایسکارٹس، پانچ واچرز، اور ایک انسپکٹر شامل ہیں۔ تمام جوان 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ اس سکیورٹی میں پولیس اور نیم فوجی دستے بھی شامل ہیں۔ حفاظتی حصار میں بلٹ پروف گاڑیاں اور اسکارٹ گاڑیاں تعینات ہوتی ہیں۔
10 اپریل کو راجیہ سبھا کی حلف برداری؟: چرچا ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار 10 اپریل کو راجیہ سبھا کی رکنیت لیں گے۔ نتیش کمار 16 مارچ کو راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے 30 مارچ کو قانون ساز کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اب اطلاعات کے مطابق وہ 10 اپریل کو راجیہ سبھا کی رکنیت لیں گے۔ 14 اپریل کے بعد بہار میں نئی حکومت بنانے کا عمل تیز ہونے کا امکان ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
امید ہے نتیش کمار راجیہ سبھا میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں گے: عمر عبداللہ
نتیش کمار کے راجیہ سبھا جانے کے اعلان پر اپوزیشن کا سخت ردعمل، کانگریس نے “قیادت پر شب خون” قرار دے دیا