بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایم ایل سی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، فی الحال رہیں گے وزیر اعلیٰ
نتیش کمار نے 30 مارچ کو بہار قانون ساز کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ چاروں ایوانوں کا رکن ہے۔ پوری کہانی پڑھیں
Published : March 30, 2026 at 10:58 AM IST
پٹنہ: وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پیر کو قانون ساز کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ راجیہ سبھا کی رکنیت قبول کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ نتیش کمار 16 مارچ کو راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے اور وہ 10 اپریل کو اپنی نشست سنبھال سکتے ہیں۔
آئینی پروویژن کے تحت استعفیٰ لازمی
آئین کے مطابق، راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے کے 14 دنوں کے اندر قانون ساز کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دینا لازمی ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں خود بخود راجیہ سبھا کی رکنیت ختم ہوجاتی ہے۔ اس آئینی شق کے بعد چیف منسٹر نے آج 30 مارچ کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ انہوں نے اس سے قبل 16 مارچ کو اپنا انتخابی سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔
نتیش کمار لگاتار چوتھی بار قانون ساز کونسل کے رکن تھے
نتیش کمار پہلی بار 2006 میں قانون ساز کونسل کے رکن بنے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 2012، 2018 اور 2024 میں لگاتار چار مرتبہ خدمات انجام دیں۔ قانون ساز کونسل کی رکنیت چھ سال کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے ٹرم اس طرح رہے۔ 2006- 2012، 2012- 2018، 2018- 2024 اور 2024 سے اب تک۔ آج استعفیٰ دے کر انہوں نے اس طویل سفر کا خاتمہ کر دیا ہے۔
2005 سے وزیر اعلیٰ، ہمیشہ ایوان بالا سے اقتدار پر فائز رہے
نومبر 2005 میں پہلی بار بہار میں اقتدار سنبھالنے کے بعد، نتیش کمار نے ہمیشہ قانون ساز کونسل کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا ہے۔ انہوں نے کبھی اسمبلی الیکشن نہیں لڑا۔ 1985 میں ہرنوت سے ایم ایل اے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے لوک سبھا کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دیں اور مرکز میں وزارتی عہدوں پر فائز رہے۔ لیکن بہار کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے قانون ساز اسمبلی کے مقابلے قانون ساز کونسل کی رکنیت کو ترجیح دی۔
نتیش کمار چاروں ایوانوں کے رکن بن گئے
راجیہ سبھا کے رکن بننے کے بعد نتیش کمار اب چاروں ایوانوں کے رکن ہوں گے۔ وہ پہلے قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے)، پھر لوک سبھا (ایم پی) پھر قانون ساز کونسل اور اب راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ یہ ان کے سیاسی کیرئیر میں ایک منفرد کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔
6 ماہ تک وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں
قانون ساز کونسل سے استعفیٰ دینے کے بعد نتیش کمار کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ تاہم آئینی دفعات کے مطابق وہ قانون ساز کونسل یا قانون ساز اسمبلی میں رکنیت کے بغیر چھ ماہ تک وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں۔ اس دوران انہیں یا تو اسمبلی الیکشن لڑنا ہوگا اور رکنیت حاصل کرنی ہوگی یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔
سیاسی کیرئیر میں نیا موڑ
راجیہ سبھا میں داخل ہونا نتیش کمار کے سیاسی سفر میں ایک نئے باب کی نشاندہی کرتا ہے، جس کا آغاز 1985 میں ہوا تھا۔ طویل عرصے تک قانون ساز کونسل پر انحصار کرنے کے بعد، وہ اب ایوان بالا میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے۔ ان کی سیاسی زندگی کا یہ نیا دور ان کے 10 اپریل کو راجیہ سبھا کی رکنیت لینے سے شروع ہوگا۔