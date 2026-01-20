نتن نوین نے بی جے پی کے قومی صدر کا عہدہ سنبھالا، 2026 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت پر اعتماد کا اظہار کیا
پارٹی ہیڈکوارٹر میں قائدین اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے نوین نے کہا، "آج میرے لیے عزم کا لمحہ ہے۔
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نتن نوین نے منگل کو بی جے پی کے قومی صدر کا عہدہ سنبھال لیا، جو حکمراں پارٹی کی تنظیمی قیادت کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں نے اس تقریب میں شرکت کی، جس میں بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ، قومی عہدیداران، ریاستی صدور، اور پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔
پیر کو نامزدگیوں کے بعد، بی جے پی نے نتن نوین کو قومی صدر کے عہدے کے لیے واحد امیدوار قرار دیا، جس سے پارٹی کے 12ویں قومی صدر کے طور پر ان کے بلامقابلہ انتخاب کی راہ ہموار ہوئی۔ 14 دسمبر 2025 کو مقرر کیے گئے نوین کو بی جے پی کی اعلیٰ قیادت، بشمول وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، اور پارٹی کے سبکدوش ہونے والے صدر جے پی نڈا کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔
بی جے پی کے نو منتخب قومی صدر نتن نوین نے منگل کو کہا کہ وہ صرف ایک عہدہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ پارٹی کے نظریہ، روایات اور قوم پرست تحریک کی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے سینئر لیڈروں اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے کام کرنے والے 1.4 بلین ہندوستانیوں کی اجتماعی کوششوں کو تسلیم کیا۔
قومی دارالحکومت میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں قائدین اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے نوین نے کہا، "آج میرے لیے عزم کا لمحہ ہے۔ آج میں صرف ایک عہدہ نہیں لے رہا ہوں، میں اس پارٹی کے نظریے، روایات اور ایک قوم پرست تحریک کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، اور اس موقع پر میں اپنے تمام سینئر ساتھیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔"
نوین نے کہا کہ پارٹی کارکنوں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی حمایت کی وجہ سے ہی ان جیسے ایک عام کارکن کو اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا موقع ملا۔ گجرات کے آنند میں ایک پروگرام کے دوران وزیر اعظم کے ساتھ اپنی پہلی بات چیت کو یاد کرتے ہوئے نوین نے کہا کہ انہوں نے سیکھا کہ حقیقی عظمت لوگوں کے جذبات سے جڑنے سے حاصل ہوتی ہے۔
نوین نے کہا، "آج سب سے پہلے میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے جیسے ایک عام کارکن کو پارٹی میں اس اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچنے کا موقع دیا، اور اس کے لیے میں آپ سب کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ وزیر اعظم، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ہم عام کارکنوں نے ہمیشہ دور سے دیکھا ہے کہ آپ کس طرح ملک کی خدمت کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کارکنوں کی محنت اور لگن پانچوں ریاستوں میں کامیابی کا باعث بنے گی۔ اگلے چند مہینوں میں تمل ناڈو، آسام، مغربی بنگال، کیرالہ اور پڈوچیری میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور ان ریاستوں کی آبادی کے بارے میں کافی بحث ہو رہی ہے۔ آبادیاتی تبدیلیاں وہاں کے حالات کو بدل رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ تاہم، ہمیں یقین ہے کہ ان کی جدوجہد اور محنت سے بی جے پی کارکنان پانچوں ریاستوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔
آج نوین نے باضابطہ طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، سبکدوش ہونے والے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا، بی جے پی کے کئی دیگر لیڈران، اور بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔
نتن نوین بی جے پی کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے: پی ایم مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، "نتن نوین بی جے پی کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے نوجوانوں کی زبان میں، نتن نوین خود ایک ملینئل ہیں۔ اگلے 25 سال اہم ہیں۔ یہ ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے وقت ہے، اور یہ ہونا یقینی ہے۔ اس اہم وقت کے آغاز میں، ہمارے نتن نوین بی جے پی کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے، آج کے نوجوانوں کی زبان میں نتن نوین بی جے پی کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ خود ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے بچپن میں ریڈیو سے سیکھا ہے اور اب ان کے پاس نوجوان توانائی اور تنظیمی کام کا وسیع تجربہ ہے۔