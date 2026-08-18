بی جے پی کے صدر نتن نبین نے اپنی نئی ٹیم کا اعلان کیا، امیت مالویہ باہر، جانیں کس کو ملی نئی ٹیم میں جگہ
چھتیس گڑھ کےدیپک مہاسکے کو آئی ٹی سیل کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ مالویہ 11 سال تک پارٹی کے آئی ٹی سیل کےسربراہ تھے۔
Published : August 18, 2026 at 7:07 AM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نبین نے پیر کو پارٹی کے قومی عہدیداروں کی نئی ٹیم کا اعلان کیا۔ نبین نے 13 قومی نائب صدور کا تقرر کیا ہے، جن میں وسندھرا راجے سندھیا، تیرتھ سنگھ راوت، رام مادھو، بیجنت جے پانڈا، سردار منپریت سنگھ بادل، اور ریکھا ورما شامل ہیں۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر پیوش گوئل کو پارٹی کا قومی خزانچی مقرر کیا گیا ہے۔ بی ایل سنتوش کو قومی جنرل سکریٹری (تنظیم) مقرر کیا گیا ہے۔ نبین نے پارٹی کے آٹھ رہنماؤں کو قومی جنرل سکریٹری کے طور پر بھی مقرر کیا ہے، جن میں ونود تاوڑے، سنیل بنسل، اسمرتی ایرانی، اور بپلب کمار دیب شامل ہیں۔ پارٹی نے اپنے مختلف ونگز (مورچوں) کے سربراہوں کا بھی اعلان کیا: ڈاکٹر ہیمانگ جوشی کو یووا مورچہ کا صدر، روپ کماری چودھری کو مہیلا مورچہ کا صدر، اور بنسی لال گجر کو کسان مورچہ کا صدر نامزد کیا گیا ہے۔
بی جے پی کی نئی قومی ٹیم میں چھ خواتین قومی نائب صدر اور تین خواتین قومی جنرل سکریٹریز شامل ہیں۔ امیت مالویہ کی جگہ دیپک مہاسکے بی جے پی آئی ٹی سیل کے نئے سربراہ ہوں گے۔ سابق مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی، تریپورہ کے سابق وزیر اعلیٰ بپلب دیب، سنیل بنسل، ونود تاوڑے، ستیش پونیا، گجیندر پٹیل، ہریش دویدی، اور سنجے بھاٹیہ کو بھی قومی جنرل سکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔
Congratulations to the newly appointed National Office Bearers of the BJP and those who have been given various responsibilities in the Party. This newly appointed team brings together organisational experience, energy and grassroots connect. I am confident they will give their…— Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2026
وزیر اعظم نریندر مودی نے پارٹی کی نئی ٹیم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، "بی جے پی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں اور پارٹی کے اندر مختلف ذمہ داریاں سنبھالنے والے تمام افراد کو مبارکباد۔
BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearers.— ANI (@ANI) August 17, 2026
Vasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, M. Nagaraja, Tariq… pic.twitter.com/dnPE95CDVY
قومی نائب صدور کی فہرست
وسندھرا راجے سندھیا (راجستھان)
تیرتھ سنگھ راوت (اتراکھنڈ)
رام مادھو (دہلی)
بائجینت جے پانڈا (اڈیشہ)
ڈی پورندیشوری (آندھرا پردیش)
ریکھا ورما (اتر پردیش)
ورشا بین نریندر بھائی دوشی (گجرات)
ڈاکٹر بھارتی پروین پوار (مہاراشٹر)
منپریت سنگھ بادل (پنجاب)
لال سنگھ آریہ (مدھیہ پردیش)
پروفیسر ایم ناگراج (کرناٹک)
پروفیسر طارق منصور (اتر پردیش)
ڈاکٹر مدھو چندر کر (مغربی بنگال)
قومی جنرل سیکرٹریز کی فہرست
ونود تاوڑے (مہاراشٹر)
سنیل بنسل (دہلی)
بپلب کمار دیب (تریپورہ)
اسمرتی ایرانی (اتر پردیش)
ڈاکٹر ستیش پونیا (راجستھان)
گجیندر پٹیل (مدھیہ پردیش)
ہریش دویدی (اتر پردیش)
سنجے بھاٹیہ (ہریانہ)
بی جے پی نے 16 سیکرٹریوں کا تقرر کیا ہے جن میں عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے سابق لیڈر سندیپ پاٹھک، انیل انٹونی اور روہن گپتا شامل ہیں۔
قومی سیکرٹریوں کی فہرست
کویتا پاٹیدار (مدھیہ پردیش)
کے سریندرن (کیرالہ)
ڈاکٹر بھولا سنگھ (اتر پردیش)
ڈاکٹر پردیپ ورما (جھارکھنڈ)
جگدیش ایشور بھائی پٹیل (گجرات)
ڈاکٹر سندیپ پاٹھک (دہلی)
فانگن کونیاک (ناگالینڈ)
سنگیتا یادو (اتر پردیش)
انیل انٹونی (کیرالہ)
ڈاکٹر ایم وینکٹیشن (تمل ناڈو)
منوج تیگا (مغربی بنگال)
سدھارتھ شمبھو (بہار)
ڈاکٹر سودیش سنگھ (دہلی)
مریگانکا دیو برمن (آسام)
روہن گپتا (گجرات)
جئے پرکاش (دہلی)
سنجے بھاٹیہ اور ہریش دویدی کو بھی نئے تنظیمی سیٹ اپ میں شامل کیا گیا ہے۔
انیل بلونی پارٹی کے میڈیا انچارج کے طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔
مورچہ کے صدور
یووا مورچہ کے صدر - ڈاکٹر۔ ہیمانگ جوشی (گجرات)
مہیلا مورچہ کی صدر - روپ کماری چودھری (چھتیس گڑھ)
او بی سی مورچہ کے صدر - امرپال موریہ (اتر پردیش)
کسان مورچہ کے صدر بنسی لال گجر (مدھیہ پردیش)
ایس سی مورچہ کے صدر - شیویش کمار رام (بہار)
ایس ٹی مورچہ کے صدر ڈاکٹر۔ منالال راوت (راجستھان)
اقلیتی مورچہ کے صدر کنور باسط علی (اتر پردیش)
امیت مالویہ نئی ٹیم سے باہر
امیت مالویہ کو بی جے پی کی نئی قومی ٹیم سے باہر کردیا گیا ہے۔ انہیں آئی ٹی سیل کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دیپک مہاسکے اب بی جے پی کے قومی آئی ٹی سیل اور سوشل میڈیا ونگ کے سربراہ ہوں گے۔ چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے، مہاسکے نے بی جے پی کے ریاستی ترجمان کے طور پر کام کیا ہے اور طویل عرصے سے علاقائی آئی ٹی سیل کی حکمت عملیوں کی نگرانی کی ہے۔
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