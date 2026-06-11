پی ایم مودی کی صدارت میں نیتی آیوگ کی میٹنگ، ترقی یافتہ ہندوستان کے روڈ میپ پر تبادلۂ خیال

پی ایم مودی کی صدارت میں نیتی آیوگ کی میٹنگ، ترقی یافتہ ہندوستان کے روڈ میپ پر تبادلۂ خیال
حکام کے مطابق، میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنرز کو اکٹھا کرکے انسانی ترقی کے جامع فریم ورک پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
Published : June 11, 2026 at 11:04 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ جمعرات کو یہاں راشٹرپتی بھون کلچرل سنٹر میں شروع ہوئی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق، اس سال کا تھیم "ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے جامع انسانی ترقی @2047" ہے، جو عمر، علاقہ، جنس یا سماجی و اقتصادی پس منظر سے قطع نظر ہر ہندوستانی کی فلاح و بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ گورننگ کونسل کے اجلاس میں اس بات پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا کہ اس وژن کو کیسے پورا کیا جائے اور اسے ملک بھر کے ہر شہری کے لیے ٹھوس، قابل پیمائش نتائج میں تبدیل کیا جائے۔ حکام کے مطابق، میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنرز کو اکٹھا کرکے انسانی ترقی کے جامع فریم ورک پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs the 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi— ANI (@ANI) June 11, 2026
Chief Ministers of States and UTs, Lieutenant Governors/Administrators of Union Territories, Union Ministers as Ex-officio… pic.twitter.com/8B6mwp0qZh
یہ چار اہم ستونوں پر ہے مبنی
بنیادی انسانی سرمایہ اور مستقبل کے لیے تیار ہنر، پیداواری روزگار، کاروبار اور وکندریقرت ترقی، صحت، غذائیت اور بہبود اور سب کے لیے برابری اور وقار۔ اجلاس میں ملک بھر میں انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے، مہارتوں کو بڑھانے اور پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
ڈیٹا پر مبنی نظام کا فائدہ اٹھانے پر توجہ
بات چیت میں مشترکہ طور پر عمل درآمد کا روڈ میپ تیار کرنے، گورننس، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر (DPI)، کنورجنس، شراکت داری اور ڈیٹا پر مبنی نظام جیسے کلیدی اہل کاروں کا فائدہ اٹھانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اس میں مختصر، درمیانی اور طویل مدتی نتائج کو ٹریک کرنے، جوابدہی اور قابل پیمائش اثرات کو یقینی بنانے کے لیے ایک منظم طریقۂ کار بھی شامل ہوگا۔
جامع انسانی ترقی کے قومی وژن کے ساتھ ہم آہنگ
ایک کلیدی توجہ ریاستوں کے وژن کو جامع انسانی ترقی کے قومی وژن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے، مساوی اور پائیدار ترقی کے لیے ایک متحد اور باہمی تعاون پر مبنی نقطۂ نظر کو مضبوط بنانے پر ہوگی۔ نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل 26 سے 28 دسمبر 2025 کو ہونے والی چیف سکریٹریوں کی 5ویں قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ دے گی۔
کانفرنس کے دوران پانچ اہم موضوعات پر تجاویز پیش کی گئیں
اس کانفرنس کے دوران پانچ اہم موضوعات پر تجاویز پیش کی گئیں، جس میں ابتدائی بچپن کی تعلیم، اسکولنگ، ہنر مندی کے بلاکس کی بنیاد رکھنا، مستقبل کے لیے تیار افرادی قوت، اعلیٰ تعلیم، علمی معیشت اور کھیل اور کلاس روم سے باہر غیر نصابی سرگرمیاں شامل ہیں۔
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف کی بھی شرکت
11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ، مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے گورنرز/ایڈمنسٹریٹر، مرکزی وزراء (بطور سابق ممبران اور خصوصی مدعو) اور نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین، ممبران اور سی ای او شرکت کریں گے۔ دریں اثنا، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجین نیتی آیوگ گورننگ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے بدھ کو تین روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچے۔
چیف منسٹر کے دفتر کے دیگر اہلکار شامل
گزشتہ ماہ عہدہ سنبھالنے کے بعد قومی دارالحکومت کا یہ ان کا دوسرا دورہ ہے اور اہم سیاسی اور انتظامی مصروفیات کی توقعات کے درمیان ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ آنے والوں میں پرسنل اسسٹنٹس جگدیش، وشنو ریڈی، راج کمار، جگدیش اوستھی، اسسٹنٹ راجندرن اور چیف منسٹر کے دفتر کے دیگر اہلکار شامل تھے۔
تمل ناڈو کی ترجیحات اور خدشات
ذرائع نے بتایا کہ توقع ہے کہ وجے میٹنگ میں بات کریں گے اور تمل ناڈو کی ترجیحات اور خدشات کو کونسل کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کی شرکت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب تمل ناڈو کی نومنتخب حکومت بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، فلاحی اقدامات اور ترقیاتی پروگراموں کے لیے مرکزی مالی امداد میں اضافے کی کوشش کر رہی ہے۔
ترقی کے مفاد میں مل کر کام کریں گے
اس کے علاوہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے کہا کہ وہ آنے والی میٹنگ میں سرگرمی سے حصہ لیں گے اور ریاست کے سامنے تشویش کے مسائل اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا، "ہم میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں اور میں کرناٹک کے مفادات سے متعلق معاملات کو اٹھاؤں گا۔ جس دن میں نے عہدہ سنبھالا، وزیر اعظم نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ہم ترقی کے مفاد میں مل کر کام کریں گے۔"