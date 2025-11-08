این آئی ٹی ورنگل کے طلباء کو سالانہ ایک کروڑ روپئے سے زیادہ تنخواہ کی پیشکش
پچھلے دو مہینوں میں، 190 سے زیادہ طلباء نے 20 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کے درمیان پیکج حاصل کیے ہیں۔
Published : November 8, 2025 at 3:46 PM IST
ورنگل: نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی (این آئی ٹی) ورنگل نے کیمپس کی تقرریوں میں ایک قابل ذکر سنگ میل حاصل کیا ہے، طلباء نے 2025-26 کی جاری بھرتی مہم کے دوران ریکارڈ توڑ تنخواہ کی پیشکش کی ہے۔ بی ٹیک کے دو طالب علموں نے انسٹی ٹیوٹ کی تاریخ میں اب تک کے سب سے زیادہ ڈومیسٹک پیکجز حاصل کیے ہیں، جو مستقبل کے گریجویٹس کے لیے نئے معیارات قائم کر رہے ہیں۔
کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ میں بی ٹیک کے آخری سال کے طالب علم نارائن تیاگی نے 1.27 کروڑ روپے کا سالانہ پیکج حاصل کیا، جبکہ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ کے محمد نہیل نشوان نے ایک کروڑ روپے کی پیشکش حاصل کی۔ پلیسمنٹ سیزن کو پروفیسر پی وینکٹا سریش، سنٹر فار کریئر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ کے ذریعے مربوط کیا جارہا ہے۔
طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے این آئی ٹی ورنگل کے ڈائرکٹر پروفیسر بدی دھر سبودھی نے اس کامیابی کو انسٹی ٹیوٹ کے لئے ایک قابل فخر لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ادارہ میں بہتر تعلیمی ماحول کی عکاسی ہوتی ہے۔ سرکاری تقرری کے اعداد و شمار کے مطابق، پچھلے دو مہینوں کے اندر، چھ طلباء کو سالانہ 70 لاکھ روپے سے زیادہ کی پیشکشیں موصول ہوئی ہیں، اور 190 سے زیادہ طلباء نے 20 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کے درمیان پیکج حاصل کیے ہیں۔
نارائن تیاگی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیام میں کہا کہ "میں اتر پردیش کے نوئیڈا سے ہوں۔ میرے والد ایک انجینئر ہیں، اور میری والدہ ایک ٹیچر ہیں۔ میری ماں کی حوصلہ افزائی کی بدولت سائنس کے ساتھ میری دلچسپی ابتدائی طور پر پروان چڑھی۔ میرا مقصد ٹیک کی دنیا میں سیکھتے رہنا اور نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔"
انسٹی ٹیوٹ کے پروفیسرز کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی تقرری کے اعداد و شمار این آئی ٹی ورنگل کو بھارت کے اعلیٰ انجینئرنگ اداروں میں سے ایک کے طور پر تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ این آئی ٹی مسلسل اعلیٰ ہنر مند گریجویٹ تیار کر رہا ہے جو عالمی ٹیکنالوجی اور اختراعی صنعتوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پرجووش ہیں۔