نشو آزاد معاملہ: سوتنتر بھاردواج کو بلند شہر سے حراست میں لیا گیا، ایس سی ایس ٹی اور پوکسو کے تحت بھی مقدمہ درج
'کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے بعد دہلی پولیس نے ملزم سوتنتر بھاردواج کو اتر پردیش میں حراست میں لے لیا ہے۔
Published : September 5, 2026 at 8:12 AM IST
نئی دہلی: جمعہ کو، ہندوتوا اثر و رسوخ رکھنے والے سواتنتر بھاردواج کو اترپردیش کے بلند شہر میں حراست میں لیا گیا۔ بلندشہر کے ایس پی (سٹی) ابھیشیک پرتاپ اجے نے بتایا کہ اطلاع ملی تھی کہ دہلی پولیس کی اسپیشل کرائم برانچ بلند شہر آئی ہے اور سوتنتر کو چولا تھانے کے علاقے میں واقع دھامیڈا نارا گاؤں سے گرفتار کیا ہے۔ "دہلی پولیس نے بلند شہر پولیس کو کوئی سرکاری معلومات فراہم نہیں کی ہے۔"
جمعہ کے روز گرفتاری سے صرف چند گھنٹے قبل، 'کاکروچ جنتا پارٹی نے سنسد مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا تھا، جس میں مبینہ حملہ کے لیے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
بھاردواج کے خلاف ایف آئی آر میں ایس سی/ایس ٹی (مظالم کی روک تھام) ایکٹ اور مجرمانہ دھمکیوں کی دفعات شامل کر دی گئیں۔
یہ کیس جولائی میں جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں ایک احتجاج کے دوران ایک نابالغ کارکن کے والد پر مبینہ حملہ سے متعلق ہے۔ بھاردواج کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
سی جے پی کے شریک کنوینر سورو داس نے بتایا کہ موجودہ ایف آئی آر میں بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 351(3) (مجرمانہ دھمکیوں سے متعلق ہے جس میں موت کی دھمکی شامل ہے) اور ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔
داس نے کہا کہ 'قتل کی کوشش' یا 'قابل جرم قتل کی کوشش' سے متعلق دفعات کو جلد ہی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانونی ٹیم شدید چوٹ پہنچانے سے متعلق سیکشن کو شامل کرنے پر بھی زور دے رہی ہے۔
ایک وائرل ویڈیو میں سواتنتر بھاردواج نے سی جے پی کے جنتر منتر احتجاج کے دوران مبینہ طور پر ایک طالب علم نشو آزاد کے والد پر حملہ کرنے کی بات کہی ہے۔ بھاردواج نے دعویٰ کیا تھا کہ 20 جولائی کے احتجاج کے دوران اس نے نابالغ کارکن کے والد کا "سر پھاڑ دیا تھا" اور اپنے سیاسی رابطوں کی وجہ سے گرفتاری سے بچ گیا تھا۔
انٹرویو میں، بھاردواج نے کہا تھا، "میں نے اس کا سر کھول دیا۔۔۔کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جرم پر کون سی دفعہ لاگو ہوتی ہے؟ دفعہ 307۔ اسے 60 ٹانکے لگے تھے۔"
دہلی پولیس نے پہلے کہا تھا کہ سنجے کو لگنے والی چوٹیں معمولی تھیں اور سٹیل کے بریسلٹ کی وجہ سے لگی تھیں۔ بعد میں، ایک پوڈ کاسٹ میں، بھاردواج نے دعوی کیا کہ اس نے اپنے دفاع میں کام کیا ہے۔ ایک الگ پیش رفت میں، پولیس نے نابالغ کارکن کی شکایت کی بنیاد پر پوکسو ایکٹ کے تحت ایک نئی ایف آئی آر درج کی ہے، جس میں آن لائن دھمکیوں اور ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔
نابالغ کارکن نے پہلے الزام لگایا تھا کہ اسے عصمت دری کی دھمکیاں ملیں، زبانی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے والد پر مبینہ حملے کے خلاف آواز اٹھانے اور پولیس میں شکایت درج کروانے کے بعد تصاویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، داس نے کہا، "ہمارے وکیل، شیونش اگروال، اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں۔"
دہلی پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے تصدیق کی کہ پوکسو ایکٹ کے تحت ایک نئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے ۔
یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب سی جے پی کے نمائندوں نے، آزاد سماج پارٹی (کانشی رام) کے سربراہ اور نگینہ کے ایم پی چندر شیکھر آزاد کے ساتھ، بھاردواج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں پولیس حکام سے ملاقات کی۔
وفد نے اس معاملے میں قتل کی کوشش، مجرمانہ دھمکی اور ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی دفعات سے متعلق الزامات کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ عصمت دری کی دھمکیوں اور نابالغ کارکن پر آن لائن بدسلوکی کے الزامات کے سلسلے میں علیحدہ ایف آئی آر درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔
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