نرملا سیتارمن مسلسل نویں بار مرکزی بجٹ پیش کرکے تاریخ رقم کریں گی
سابق وزرائے خزانہ پی چدمبرم اور پرنب مکھرجی نے مختلف وزرائے اعظم کے دور میں بالترتیب نو اور آٹھ بجٹ پیش کیے تھے۔
Published : January 27, 2026 at 5:00 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن یکم فروری کو ملک کا عام بجٹ پیش کریں گی، جو ان کا مسلسل نواں بجٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی کے 10 بجٹوں کے ریکارڈ کے مزید قریب پہنچ جائیں گی۔ توقع ہے کہ یہ بجٹ عالمی جغرافیائی سیاسی عدم استحکام کے دوران اقتصادی ترقی کو تقویت دینے کے لیے اصلاحاتی اقدامات پر مرکوز ہوگا۔
نرملا سیتارمن 2019 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد ملک کی پہلی خاتون وزیر خزانہ بنیں۔ 2024 میں مودی کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ اس عہدے پر برقرار رہیں۔ اب تک وہ ایک عبوری بجٹ سمیت آٹھ بجٹ پیش کر چکی ہیں۔
مرارجی دیسائی نے مختلف ادوار میں مجموعی طور پر 10 بجٹ پیش کیے، جبکہ پی چدمبرم نے 9 اور پرنب مکھرجی نے 8 بجٹ پیش کیے۔ مسلسل سب سے زیادہ بجٹ پیش کرنے کا اعزاز تاہم نرملا سیتارمن کے پاس ہے۔ نرملا سیتا رمن نے 2020 میں سب سے طویل بجٹ تقریر کی تھی جس کا دورانیہ 2 گھنٹے 40 منٹ تھا۔
قابل ذکر ہے کہ آزاد بھارت کا پہلا بجٹ 26 نومبر 1947 کو آر کے شنمکھم چٹی نے پیش کیا تھا۔ بجٹ پیش کرنے کا وقت 1999 میں شام 5 بجے سے بدل کر صبح 11 بجے کیا گیا، جبکہ تاریخ 2017 میں فروری کے آخری دن سے بدل کر یکم فروری مقرر کی گئی تاکہ نئے مالی سال کے آغاز سے قبل منظوری ممکن ہو سکے۔