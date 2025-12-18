ETV Bharat / bharat

لال قلعہ دھماکہ کیس میں نویں گرفتاری: عدالت نے ملزم یاسر احمد کو چھبیس دسمبر تک این آئی اے کی تحویل میں بھیجا

لال قلعہ دھماکہ کیس میں یہ نویں گرفتاری ہے۔ NIA تمام ملزمین سے پوچھ گچھ کررہی ہے تاکہ پوری سازش کا پردہ فاش کیا جاسکے۔

Ninth arrest in Red Fort blast case yasir ahmed dar an accused in the red fort blast case was sent to nia custody on december 26 Urdu News
لال قلعہ بلاسٹ کیس میں نویں گرفتاری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 18, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار یاسر احمد ڈار کو 26 دسمبر تک این آئی اے کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ڈار کو گرفتار کرنے کے بعد این آئی اے نے انہیں پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجو بجاج چندنا نے ڈار کو این آئی اے کی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا۔

اس معاملے میں یہ نویں گرفتاری ہے۔ تمام ملزمین فی الحال حراست میں ہیں۔ این آئی اے تمام ملزمین سے پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ پوری سازش کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ 18 نومبر کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے ملزم اور خودکش بمبار ڈاکٹر عمر نبی کے ساتھی جاسر بلال وانی عرف دانش کو این آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ این آئی اے نے دانش کو سری نگر سے گرفتار کیا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے قبل راکٹ کو اسمبل کرنے کی کوشش کی۔

خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش

این آئی اے کے مطابق دانش نے عمر نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق پولیٹیکل سائنس میں گریجویٹ دانش کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملنے کا اتفاق کیا، جہاں سے انہیں فرید آباد، ہریانہ میں الفلاح یونیورسٹی میں قیام کے لیے لے جایا گیا۔

واضح رہے کہ یہ دھماکہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب آئی 10 کار میں ہوا تھا۔ یہ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر تھی۔ اس دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

دہلی بلاسٹ کیس: الفلاح یونیورسٹی ٹرسٹ سے منسلک مقامات پر چھاپے فرید آباد اور دہلی سمیت پچیس مقامات پر ای ڈی کی کارروائی

دہلی دھماکہ معاملہ: کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے وادی بھر میں 13 مقامات پر چھاپے مارے، 10 افراد کو حراست میں لیا گیا

دہلی کار بلاسٹ کیس: اے ٹی ایس نے لکھنؤ سے دو بہن بھائیوں کو کیا گرفتار، اٹھارہ ٹارگیٹ پر، پولیس کر رہی ہے تلاش

دہلی کار بلاسٹ کی جانچ کرنے والے کشمیر کے پولیس اسٹیشن میں بڑا دھماکہ، نو افراد ہلاک، درجنوں زخمی

Special Report: دہلی لال قلعہ کار بلاسٹ: ایک ماہ بعد کہاں تک پہنچی این آئی اے کی تحقیقات؟

عامر کشمیر سے باہر کبھی گیا ہی نہیں، دہلی بلاسٹ کار کے ساتھ اسکا کوئی تعلق نہیں: اہل خانہ

لال قلعہ دھماکہ کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج، دھماکہ اور اس سے عین قبل کا پورا منظر

پلوامہ: دہلی دھماکے میں ملوث ڈاکٹر عمر نبی کا گھر منہدم کر دیا گیا، ویڈیو دیکھیں

TAGGED:

PATIALA HOUSE COUR ON BLAST
YASIR AHYASIR AHMED DARMED DAR
LAL QILA BLAST CASE NIA CUSTODY
NINTH ARREST IN RED FORT BLAST
RED FORT BLAST CASE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.