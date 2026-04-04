پنجاب میں اسلحہ و آئی ای ڈی کھیپ کیس این آئی اے کے حوالے، پاکستان سے جڑی دہشت گرد سازش کا انکشاف
خفیہ رپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی آپریٹو جسویر چودھری بھارت میں موجود مقامی ساتھیوں کے ذریعہ دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کررہا تھا۔
Published : April 4, 2026 at 3:50 PM IST
نئی دہلی: بھارت کی مرکزی تفتیشی ایجنسی نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے پنجاب سے فروری میں برآمد ہونے والی اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بموں (آئی ای ڈیز) کی بڑی کھیپ سے متعلق معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ پیش رفت ان خفیہ اطلاعات کے بعد سامنے آئی ہے جن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے بھارت کے مختلف علاقوں، خصوصاً پنجاب اور دہلی میں دہشت گرد حملوں کے لیے اپنے ہینڈلرز کو متحرک کر دیا ہے۔
خفیہ رپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی سے منسلک آپریٹو جسویر چودھری بھارت میں موجود اپنے مقامی ساتھیوں کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ این آئی اے کا ماننا ہے کہ فروری میں ڈرون کے ذریعے سرحد پار سے پنجاب میں گرائی گئی اسلحہ کی کھیپ اسی بڑی سازش کا حصہ تھی، جسے بعد میں پنجاب پولیس نے ضبط کر لیا تھا۔
تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جسویر چودھری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے بھارتی ساتھیوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔ این آئی اے نے 21 مارچ کو اس معاملے میں باضابطہ مقدمہ درج کیا، جس میں بھارتیہ نیایا سنہتا 2023، یو اے پی اے 1967، ایکسپلوسیو سبسٹینس ایکٹ 1904 اور آرمز ایکٹ 1959 کی مختلف دفعات شامل کی گئی ہیں۔
ایف آئی آر کے مطابق 10 فروری کو پنجاب پولیس کے اسٹیٹ اسپیشل آپریشن سیل کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ پاکستانی ہدایات پر کام کرنے والے مقامی افراد نے ڈرون کے ذریعے بھیجی گئی اسلحہ کی بڑی کھیپ حاصل کی، جس کا مقصد پنجاب، دہلی اور دیگر علاقوں میں آئی ای ڈی دھماکے کر کے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا تھا۔
پنجاب پولیس نے اس سلسلے میں ایک ملزم شبھم کمار عرف شبھم سریواستو کو گرفتار کیا، جو اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کا رہنے والا ہے۔ اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا تھا اور تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ آئی ای ڈیز مختلف ریاستوں میں ہدفی حملوں کے لیے استعمال کیے جانے تھے۔
حکام کا کہنا ہے کہ جسویر چودھری نے ممکنہ طور پر ملک کے دیگر حصوں میں بھی ایسے نیٹ ورک قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اتر پردیش اے ٹی ایس نے حال ہی میں پاکستان سے جڑے ایک تخریبی و جاسوسی نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کیا ہے، جن پر حساس مقامات کی ریکی اور آتش زنی کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔