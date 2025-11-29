دہلی کار بلاسٹ: اتراکھنڈ میں این آئی اے کا چھاپہ، امام اور دو دیگر لوگوں کو حراست میں لیا گیا
دہلی لال قلعہ دھماکہ معاملے میں این آئی اے نے اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔
Published : November 29, 2025 at 2:17 PM IST
ہلدوانی: دہلی لال قلعہ دھماکے کی تحقیقات کرنے والی قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کو اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اتراکھنڈ پولس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق این آئی اے کی ٹیم نے ہلدوانی سے کئی ایسے افراد کو حراست میں لیا ہے جن کا دہلی دھماکہ کے کلیدی ملزم ڈاکٹر عمر سے تعلق سامنے آیا ہے۔
دہلی دھماکے کی جانچ اب ہلدوانی کے بنبھول پورہ تک پہنچ گئی ہے۔ کل دیر رات این آئی اے، دہلی پولیس، ایل آئی یو اور ضلع پولیس نے ایک مسجد پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے بعد این آئی اے ٹیم نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ این آئی اے کی ٹیم ان میں دو افراد کو اپنے ساتھ دہلی لے گئی ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق دہلی دھماکے سے ہلدوانی کا تعلق اس وقت سامنے آیا جب کلیدی ملزم ڈاکٹر عمر کی کال کی تفصیلات کی جانچ کی گئی۔ اس کے بعد دہلی سے این آئی اے کی ایک ٹیم ہلدوانی پہنچی اور بنبھول پورہ علاقے کی ایک مسجد پر چھاپہ مارا۔
بتایا جا رہا ہے کہ این آئی اے کو مسجد کے امام کے خلاف کچھ اہم اشارے ملے ہیں اور اسی بنیاد پر این آئی اے نے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ امام کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔
احتیاطی اقدام کے طور پر ہلدوانی کے بنبھول پورہ علاقے میں سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ علاقے میں پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ ہلدوانی پولیس فی الحال کوئی بھی سرکاری بیان دینے سے گریز کر رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کل دیر رات سکیورٹی ایجنسیوں، دہلی پولیس اور ضلع پولیس نے ہلدوانی کے بنبھول پورہ علاقے میں چھاپہ مارا اور کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا جن کا تعلق دہلی دھماکوں میں مارے گئے کلیدی ملزم عمر سے نکلا ہے۔
