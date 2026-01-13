ETV Bharat / bharat

بنگلہ دیشی دراندازی کیس کی جانچ اب این آئی اے کرے گی

اس کیس کی جانچ پہلے دہلی پولیس کر رہی تھی۔ گذشتہ ہفتے ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی۔ مزید پڑھیں

بنگلہ دیشی دراندازی کیس کی جانچ اب این آئی اے کرے گی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 13, 2026 at 12:53 PM IST

نئی دہلی: نے غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازی کیس کی جانچ اب نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے)نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اس سے پہلے اس کیس کی جانچ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کر رہی تھی، افسران نے منگل کو اس بات کی جانکاری دی۔

تازہ ترین جانکاری کے مطابق مرکزی ایجنسی نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے اور اس میں ملوث تمام مبینہ سنڈیکیٹ کا پتہ لگا کر اور مبینہ نیٹ ورک سے 'منی ٹریل' کو فالو کر کے جانچ کا دائرہ بڑھائے گی۔ اس معاملے کی جانکاری دینے والے عہدیداروں نے بتایا کہ این آئی اے نے گذشتہ ہفتے دہلی پولیس سے کیس اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس معاملے میں ایک نئی ایف آئی آر بھی درج کی ہے۔ یہ فیصلہ وزارت داخلہ (MHA) کی جانب سے ہدایات ملنے کے بعد لیا گیا ہے تاکہ 'غیر قانونی امیگریشن کو فروغ دینے والے اور سیکورٹی خدشات پیدا کرنے والے' مبینہ 'منظم نیٹ ورکس' پر کارروائی کی جا سکے۔

اس کیس کو بنگلہ دیشی شہریوں سے جڑی 'گہری سازش' بتایا جا رہا ہے۔ اس کیس کو شروع میں دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے قومی دارالحکومت میں غیر قانونی امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے دوران درج کیا تھا۔ اس سے پہلے، دہلی پولیس نے کم از کم دو ایف آئی آر درج کی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ دہلی میں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کی آمد کے پیچھے مبینہ طور پر ایک بڑی سازش ہے۔ دہلی پولیس کی کئی ٹیموں کو مبینہ 'نیٹ ورک' کے مختلف پہلوؤں کی جانچ کا کام سونپا گیا تھا، جس میں 'بھارت میں غیر قانونی داخلے کے راستے، جعلی شناختی دستاویزات تیار کرنے والے سنڈیکیٹس، رہائش فراہم کرنے والے لوگ اور غیر قانونی تارکین وطن کو روزگار دلانے کرنے والے ایجنٹس' شامل ہیں۔

