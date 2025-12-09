آن لائن ریڈیکلائزیشن کے خلاف سخت کارروائیاں، جدید ڈیٹا بیس اور اے آئی سسٹمز فعال: پارلیمنٹ میں وزارت داخلہ کا بیان

آن لائن ریڈیکلائزیشن کے خلاف سخت کارروائیاں، جدید ڈیٹا بیس اور اے آئی سسٹمز فعال: پارلیمنٹ میں وزارت داخلہ کا بیان
نتیا نند رائے نے پارلیمنٹ میں کہاکہ این آئی اے اور ریاستی پولیس آن لائن بنیاد پرستی کے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
Published : December 9, 2025 at 4:30 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزارتِ داخلہ نے منگل کے روز پارلیمنٹ میں بتایا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران آن لائن ریڈیکلائزیشن کے خلاف ملک گیر سطح پر بھرپور کارروائیاں کی گئی ہیں، جن کے نتیجے میں متعدد گرفتاریاں، چارج شیٹس اور سزائیں دلائی گئیں۔ وزیرِ مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے لوک سبھا میں بتایا کہ این آئی اے اور اسٹیٹ پولیس آن لائن انتہاپسندی، دہشت گردی کی فنڈنگ اور بھرتی سے متعلق خفیہ نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ آپریشنز کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آرگنائز کرائم نیٹ ورک ڈاٹا بیس کو ناٹگریڈ کے پلیٹ فارم پر تیار کیا جا رہا ہے۔ گانڈیوا سمیت جدید ڈیٹا ٹولز ملٹی سورس انٹیلیجنس اکٹھا کرنے میں استعمال ہورہے ہیں، این آئی اے نے نیشنل ٹیرر ڈاٹا بیس فوژن اینڈ انالائسز سنٹر بھی قائم کر دیا ہے۔ ڈی ایف ایس ایس کے ساتھ رابطہ بڑھا کر سائنسی شواہد کی تیزرفتار جانچ کو یقینی بنایا گیا ہے۔
مزید کہا گیا کہ ملٹی ایجنسی سنٹر کا نیٹ ورک ضلع سطح تک بڑھا دیا گیا ہے جس کے ذریعے دہشت گردی، منی لانڈرنگ، کرپٹو کرنسی، ڈرگ اسمگلنگ، ایف آئی سی این، بایوٹیررزم اور سائبر کرائم سے متعلق پیشگی تجزیہ بہتر ہوا ہے۔ وزارت کے مطابق بڑی تعداد میں مشکوک URLs کی بلاکنگ، سائبر پٹرولنگ اور ڈیجیٹل نگرانی، سرحدی نگرانی کے لیے ڈرونز، تھرمل امیجرز، نائٹ وژن، ریڈار سسٹم جیسے اقدامات نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
رائے نے بتایا کہ سرحدوں پر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، بہتر خفیہ معلومات کے تبادلے اور فورنزک لیبز کی اپ گریڈیشن پر 4800 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، تاکہ ملک بھر میں تحقیقات کا معیار اور رفتار بہتر ہو سکے۔