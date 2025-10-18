وشاکھاپٹنم بحریہ جاسوسی معاملہ: این آئی اے کی خصوصی عدالت نے مزید دو قصورواروں کو سزا سنائی
واضح رہے کہ وشاکھاپٹنم بحریہ جاسوسی معاملے میں اب تک چار لوگوں کو سزا سنائی جا چکی ہے۔
Published : October 18, 2025 at 10:36 AM IST
نئی دہلی: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی خصوصی عدالت نے وشاکھاپٹنم بحریہ جاسوسی کیس میں مزید دو قصورواروں کو سزا سنائی ہے، جس سے اس معاملے میں سزا یافتہ لوگوں کی کل تعداد چار ہو گئی ہے۔
وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش کی خصوصی عدالت نے ممبئی کے محمد ہارون حاجی عبدالرحمن لکڑ والا کو غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی دفعہ 17 اور 18 کے تحت ساڑھے پانچ سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ گجرات کے گودھرا کے رہائشی عمران یعقوب گلیٹی کو انہی جرائم میں چھ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان پر 5000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں انہیں مزید ایک سال قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ معاملہ ملک میں سرگرم غیر ملکی جاسوسوں اور ایجنٹوں کے ذریعہ اہم تنصیبات اور ہندوستانی بحریہ کے اداروں میں کی گئی جاسوسی کی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔
NIA Special Court Sentences 2 more Accused in Visakhapatnam Navy Spying Case pic.twitter.com/kZEYpz4nci— NIA India (@NIA_India) October 17, 2025
لکڑ والا کو این آئی اے نے مئی سنہ 2020 میں اور عمران یعقوب کو ستمبر 2020 میں گرفتار کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں ان کے متعلقہ آبائی ریاستوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ایجنٹ تھے اور بھارت میں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔
اس سے ملک کی یکجہتی، سالمیت، سلامتی اور خودمختاری کو خطرہ لاحق ہوا۔ وہ واٹس ایپ کے ذریعے پاکستانی جاسوسوں اور ایجنٹوں سے باقاعدہ رابطے میں تھے۔ مزید برآں، این آئی اے کے بیان کے مطابق، دونوں کے پاکستان میں رشتہ دار تھے اور وہ پڑوسی ملک کے دوروں کے دوران پاکستانی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں آئے، جیسا کہ جانچ سے پتہ چلا ہے۔
وہ غیر قانونی چینلز کے ذریعے پاکستان کے ساتھ ٹیکسٹائل اور دیگر سامان کی غیر قانونی تجارت میں مصروف تھے۔ ان تجارتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھارت میں جاسوسی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ملزمین نے پاکستانی ایجنٹوں کی ہدایت پر ممبئی اور گودھرا سے آن لائن منی ٹرانسفر، پوائنٹس آف سیل (پی او ایس) اور دیگر بینکنگ چینلز کے ذریعے ملزم بحریہ کے اہلکاروں کے کھاتوں میں رقوم ٹرانسفر کیں۔
این آئی اے نے دسمبر 2019 میں کاؤنٹر انٹیلی جنس پولیس اسٹیشن، انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ، آندھرا پردیش پولیس، وجے واڑہ سے تفتیش اپنے ہاتھ میں لی۔ تحقیقات کے دوران این آئی اے نے بحریہ کے 11 اہلکاروں سمیت کل 15 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایجنسی نے جون سنہ 2020 میں 14 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ دائر کی تھی۔ بعد ازاں مارچ 2021 میں ایک ملزم کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ دائر کی گئی۔ کیس میں مزید تفتیش اور ٹرائل جاری ہے۔
