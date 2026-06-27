این آئی اے نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں مزید تین ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، مفرور مرکزی ملزم بھی شامل
مفرور ملزم مظفر کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے اور این آئی اے کی ٹیمیں اس کی تلاش کر رہی ہیں۔
Published : June 27, 2026 at 5:00 PM IST
نئی دہلی: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے)نے نومبر 2025 میں دہلی کے لال قلعے کے قریب کار بم دھماکے میں تین مزید ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے جس میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
اپنی ضمنی چارج شیٹ میں این آئی اے نے جموں و کشمیر کے ضمیر احمد آہنگر، طفیل احمد بھٹ، اور مظفر احمد (عرف فراز/ظفر) کو ملزم نامزد کیا ہے۔ اس سے مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے والوں کی کل تعداد 13 ہو جاتی ہے، جن میں مرکزی ملزم ڈاکٹر عمر النبی (جن کی موت ہو چکی ہے) بھی شامل ہے۔
مفرور ملزم مظفر احمد، ایک ماہر اطفال (ایم بی بی ایس، ایم ڈی) کی شناخت شریک ملزم ڈاکٹر عدیل احمد راتھر کے بڑے بھائی اور القاعدہ سے منسلک ونگ 'اے جی یو ایچ عبوری' کے بانی رکن کے طور پر کی گئی ہے۔این آئی اے کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مظفر 10 نومبر 2025 کے مہلک دھماکے میں شریک ملزم عمر، مزمل، عدیل اور مفتی عرفان کے ساتھ اہم سازش کاروں میں سے ایک تھا۔
این آئی اے کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اے جی یو ایچ عبوری کے بانی ارکان میں سے ایک مظفر نے جون 2022 میں سری نگر کی عیدگاہ میں ایک خفیہ میٹنگ میں حصہ لیا تھا، جس کے دوران اے جی یو ایچ عبوری دہشت گردی کا ماڈیول تشکیل دیا گیا تھا۔
مظفر فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی میں عمر اور مزمل کی طرف سے چلائے جانے والے خفیہ آئی ای ڈی کی سہولت میں ٹی اے ٹی پی پر مبنی آئی ای ڈیز کی تیاری، جانچ اور محفوظ رکھنے میں ملوث تھا۔ مظفر کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ (این بی ڈبلیو) بھی جاری کیا گیا ہے اور اس کا سراغ لگانے اور گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔