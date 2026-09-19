این آئی اے نے آن لائن بنیاد پرستی کیس میں نو ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی
نامزد ملزمان میں محمد رحمت اللہ شریف، محمد دانش، مرزا سہیل بیگ، لکی احمد، ذیشان عبدالمجید، میر آصف علی، عبدالسلام اورشاہ رخ خان شامل ہیں۔
By ANI
Published : September 19, 2026 at 2:35 PM IST
نئی دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے آندھرا پردیش میں وجے واڑہ کی خصوصی این آئی اے عدالت میں آن لائن بنیاد پرستی سے متعلق ایک مقدمے میں نو ملزمان کے خلاف فردِ جرم داخل کیا ہے۔
فردِ جرم میں نامزد ملزمان میں محمد رحمت اللہ شریف، محمد دانش، مرزا سہیل بیگ، لکی احمد، ذیشان عبدالمجید، میر آصف علی، عبدالسلام، شاہ رخ خان اور شیخ فیض الرحمٰن شامل ہیں۔
این آئی اے کے مطابق، یہ فردِ جرم 'بھارتیہ نیائے سنہتا' ( بی این ایس) 2023 اور 'غیر قانونی سرگرمیاں (انسداد) ایکٹ' (یو اے پی اے) کی مختلف دفعات کے تحت خصوصی این آئی اے عدالت میں دائر کی گئی ہے۔
یہ مقدمہ کالعدم دہشت گرد تنظیموں، آئی ایس آئی ایس (داعش) اور اے کیو آئی ایس (برصغیر میں القاعدہ) کے نظریات کی تشہیر کے ذریعے افراد کو آن لائن بنیاد پرستی کی طرف راغب کرنے کی مبینہ سازش سے متعلق ہے۔
وہیں، 2019 میں درج کیے گئے سات سال پرانے مقدمے میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر، این آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے ایک گروہ سے منسلک نو ملزمان (جن میں آٹھ بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں) کو عمر قید کی سزا دلوائی ہے۔
اس مقدمے کا تعلق انسانی اسمگلنگ کے ایک ایسے نیٹ ورک سے ہے جو بنگلہ دیشی خواتین کو اچھی ملازمتوں اور بھاری تنخواہوں کا جھانسہ دے کر بھارت لاتا تھا اور بعد ازاں انہیں جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا۔
17 ستمبر کو جاری کردہ ایک حکم نامے میں، حیدرآباد کی خصوصی این آئی اے عدالت نے نو ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے مجرموں پر مجموعی طور پر ایک لاکھ 37 ہزار روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید تین ماہ کی سادہ قید کی سزا کا حکم دیا۔
اصل مقدمہ ستمبر 2019 میں ایک آپریشن کے بعد تلنگانہ پولیس کی جانب سے حیدرآباد کے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران، جَل پلی گاؤں کے ایک کوٹھے سے تین بنگلہ دیشی خواتین کو بازیاب کرایا گیا تھا، جبکہ ایک اور خاتون کو حیدرآباد کے بالاپور علاقے کی محمود کالونی میں واقع ایک مکان سے بازیاب کیا گیا تھا۔
این آئی اے نے تفتیش اپنے ہاتھ میں لی اور 12 اکتوبر 2019 کو اس مقدمے کو RC-03/2019/NIA/HYD کے طور پر دوبارہ درج کیا۔ تفتیش کے دوران، این آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک میں ملزمان کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ اس کے بعد، انسدادِ دہشت گردی کے ادارے نے 17 اکتوبر 2020 کو ملزم کے خلاف چارج شیٹ دائر کی۔
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