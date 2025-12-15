پہلگام دہشت گردانہ حملہ: این آئی اے نے 1597 صفحات کی چارج شیٹ داخل کی، کیا کیا انکشاف ہوا؟
این آئی اے نے پہلگام حملہ معاملے میں لشکر طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ سمیت سات ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔
نئی دہلی: آٹھ ماہ کی طویل جانچ کے بعد قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے پیر کو پہلگام دہشت گردانہ حملہ کیس میں سات ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ چارج شیٹ میں پاکستان سے کام کر رہی ممنوعہ تنظیموں لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) اور مزاحمتی محاذ (ٹی آر ایف) کے نام بھی شامل ہیں۔
پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 1597 صفحات پر مشتمل یہ چارج شیٹ جموں کی ایک عدالت میں داخل کی گئی۔ وزارت داخلہ کی ہدایت کے بعد ایجنسی نے معاملے سنبھالنے کے تقریباً آٹھ ماہ بعد یہ چارج شیٹ فائل کی ہے۔
چارج شیٹ میں ممنوعہ تنظیموں کے نام
چارج شیٹ میں پاکستان کی سازش، ملزمین کے کردار اور کیس میں معاون شواہد کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس میں ایک قانونی ادارے کے طور پر این آئی اے کی طرف سے کالعدم تنظیم لشکر طیبہ/ٹی آر ایف پر پہلگام حملے کی منصوبہ بندی کرنے، سہولت فراہم کرنے اور اسے انجام دینے میں ان کے کردار کے لیے الزام لگایا گیا ہے۔
این آئی اے کے مطابق اس حملے میں پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ کی، 25 نہتے سیاحوں اور ایک مقامی شہری کا قتل کیا گیا۔
نامزد ملزمین کے نام
جموں میں این آئی اے کی خصوصی عدالت میں داخل کی گئی 1,597 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں ایک پاکستانی ہینڈلر دہشت گرد ساجد جٹ کو بھی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔
این آئی اے کی چارج شیٹ میں اس مہلک دہشت گردانہ حملے کے چند ہفتے بعد جولائی میں سرینگر کے دچیگام میں 'آپریشن مہادیو' کے دوران سکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے تین پاکستانی دہشت گردوں کے نام بھی شامل ہیں۔
تینوں کی شناخت فیصل جٹ عرف سلیمان شاہ، حبیب طاہر عرف جبران اور حمزہ افغانی کے نام سے ہوئی ہے۔ لشکر طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ، چار دہشت گردوں پر انڈین پینل کوڈ (بی این ایس) 2023، اسلحہ ایکٹ 1959، اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت الزامات لگائے گئے ہیں۔
این آئی اے کا بیان
این آئی اے کے ایک ترجمان نے کہا کہ "تقریباً آٹھ ماہ پر محیط ایک پیچیدہ سائنٹفک جانچ کے ذریعے این آئی اے نے اس کیس (نمبر RC-02/2025/NIA/JMU) میں پاکستان سے انجام دی گئی ایک سازش کا پردہ فاش کیا ہے، جو بھارت کے خلاف دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کر رہا ہے۔"
این آئی اے نے 22 جون کو پرویز احمد اور بشیر احمد سمیت دو ملزمین کو دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف چارج شیٹ بھی داخل کی گئی ہے۔
