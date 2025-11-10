ETV Bharat / bharat

ٹیرر فنڈنگ ​​کیس میں سزا یافتہ یاسین ملک کا ٹرائل اب اِن کیمرہ ہوگا! این آئی اے نے کیا مطالبہ

اِن کیمرہ سماعتیں اکثر انتہائی حساس معاملات میں ہوتی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگلی سماعت جنوری 2026 میں ہوگی۔

nia demands in camera hearing on yasin malik plea for death penalty in terror funding case Urdu News
یاسین ملک کیس میں این آئی اے کی دہلی ہائی کورٹ میں اپیل (ETV Bharat فائل فوٹو)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 5:27 PM IST

نئی دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے قتل اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملے میں مجرم یاسین ملک کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کو موت میں تبدیل کرنے کی ٹرائل کورٹ کی درخواست پر اِن کیمرہ سماعت کی درخواست کی ہے۔ جسٹس وویک چودھری کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ وہ اس درخواست پر غور کرے گی۔ ہائی کورٹ نے این آئی اے کی درخواست پر 28 جنوری 2026 کو سماعت کا حکم دیا۔

اِن کیمرہ سماعت کیا ہے؟

درحقیقت اِن کیمرہ سماعت کا مطلب یہ ہے کہ ملزم اور استغاثہ کے علاوہ کسی دوسرے فریق کو عدالت میں پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اکثر انتہائی حساس معاملات میں ہوتا ہے۔

دہشت گردی کی فنڈنگ ​​کیس میں عمر قید کی سزا

واضح رہے کہ 11 اگست کو ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی عمر قید کی سزا کو موت میں تبدیل کرنے کی این آئی اے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یاسین ملک کو نوٹس جاری کیا تھا۔ 25 مئی 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے یاسین ملک کو قتل اور دہشت گردی کی فنڈنگ ​​کیس میں عمر قید کی سزا سنائی۔

پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے یاسین ملک کو UAPA کی دفعہ 17 کے تحت عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، دفعہ 18 کے تحت 10 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے، دفعہ 20 کے تحت 10 سال قید اور دفعہ 38 اور 39 کے تحت 10,000 روپے جرمانے اور 500 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔

دس سال قید اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا

عدالت نے یاسین ملک کو تعزیرات ہند کی دفعہ 120 بی کے تحت دس سال قید اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی اور دفعہ 121 اے کے تحت دس سال قید اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔

عدالت نے کہا کہ یاسین ملک پر عائد یہ تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا مؤثر ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ 10 مئی 2022 کو یاسین ملک نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں قصوروار تسلیم کیا تھا۔

